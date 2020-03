Jak s odstupem času hodnotíte učinkování mužů v krajské lize? Berete prohru ve finále jako neúspěch?

Klukům je třeba za sezónu poděkovat. Na začátku hledali trochu motivaci, ale včas ji našli. Podle mého názoru hráli atraktivní, útočný hokej. Někdy samozřejmě na úkor defenzivy. Základní část vyhráli, pak sehráli nádhernou finálovou sérii s Kláštercem. Klášterec byl šťastnější, dokonce si dovolím tvrdit, že jsme byli o kousek lepší. Dík za sezonu patří i trenérovi a vedoucímu, kteří se o kluky během sezóny starali.

Jak se bude mužský hokej vyvíjet v klubu dále? Slyšel jsem, že několik starších kluků má končit.

Pojede pořád stejně. Ti starší takhle "vyhrožujou" už dlouho, za chvíli se jim to rozleží. A v juniorce máme šikovné kluky, které budeme postupně zapojovat.

Bylo by pro klub lepší, kdyby áčko hrálo ve vyšší soutěži?

Určitě by to pro klub bylo prestižní, atraktivní, ale musíme si říct, jaká je cena takové zábavy. 2. liga je poloprofesionální soutěž, hraje se dvakrát v týdnu. Myslím, že i hráči současného A-týmu jsou si toho vědomi. Není to tedy tak, že bychom jako vedení 2. ligu nechtěli, ale prostě na to v současné době nemáme ani finanční ani sportovní podmínky.

Jakou sezonu měly mládežnické týmy?

Tak v první řadě musím za celou sezónu poděkovat všem trenérům, vedoucím i rodičům. Proběhla bez větších komplikací. Naši hráči se pravidelně účastní krajských výběrů. Radost mám i z hráčů, kteří jako naši odchovanci hrají ve větších klubech. Adam Bareš na Kladně; tento rok hrál pravidelně v mládežnické repre do 16 let, do jejíž širší nominace nakoukl i Jan Ekrt, hrající v Chomutově. Adam Cimrman hraje ve Švédsku. Z ročníku 2005 máme tři mistry republiky v Litvínově - Čecha, Šprynara a Síče. Jsem na všechny odchovance lounského hokeje pyšný a věřím, že ani oni nezapomenou, kde s hokejem začínali. V mladších kategoriích jsme si vedli velmi dobře. Je třeba vyzdvihnout umístění 5. třídy, která se pod vedením trenéra Martina Slavíčka stala vítězem krajské ligy. Zajímavý mezinárodní úspěch zaznamenali 3 hráči z mladších žáků, kteří byli součástí vítězného týmu na prestižním turnaji v Quebecu.

Jak jste přijali rozhodnutí o zrušení soutěží?

S respektem, nic jiného nám nezbylo.

Bylo to více líto trenérům, nebo klukům?

Doufám, že klukům.

Nakolik klub ovlivní pandemie? Neodvrátí se od něj sponzoři?

Jak nás ovlivní nevím, spíš jsem zvědavý, zda nějak neovlivní sport celkově. Doufám, že ne. Sponzoři možná sníží příspěvky, ale nemělo by to mít vliv na chod klubu.

Připravujete během pauzy pro mládež instrukce, co dělat, aby doma nezahálela?

Ano připravujeme, respektive je to na trenérech jednotlivých kategorií. U mladších žáků máme WhatsApp skupinu, kam klukům posíláme videa a různé výzvy. Oni posílají zpátky, co se jim povedlo, nebo co sami dělali. Je to dobrovolné. Ale už se těším, až se všichni sejdeme a pořádně si společně zatrénujeme.

Ondřej Holl