Pirátská bárka se dále potápí. Místní podnikatel Milan Soukup, který měl být původně zachráncem chomutovských Pirátů, z klubu odchází. Ve čtvrtek Chomutovskému deníku potvrdil, že akcie klubu nekoupí.

V dubnu hokejový klub ohlásil, že se ho ujme nový majitel Milan Soukup, kterému patří konsorcium firem Heros. Bylo to poté, co klub kvůli ekonomickým problémům neměl ani na mzdy hráčů, a také po jeho pádu z extraligy do první ligy. Zpráva, že sto procent akcií klubu odkoupí úspěšný podnikatel, v této situaci zapůsobila jako balzám. Podle vyjádření Soukupa ale k převzetí nedojde.

„Je pravda, že jsem v současné době odmítl převzít akcie a ve středu byla odvolána má funkce, na jejíž bázi jsem fungoval. Nejsem už s Piráty nijak spojený,“ uvedl včera podnikatel pro Chomutovský deník. Důvodem podle něj byla míra zadluženosti klubu. „Dluhy byly prezentovány v jiné výši, než jaká je skutečnost,“ sdělil podnikatel. Neupřesnil ale, v jakých řádech se pohybují a jak moc se se liší od jeho původních představ.

Milan Soukup se ujal řízení klubu už na konci dubna a do doby, než měly být převedené akcie, měl po právní stránce plnou moc za něj jednat. Majitelem akciové společnosti však nadále zůstává Jaroslav Veverka starší, statutárním ředitelem je jeho syn Jaroslav. Ten zatím nic nechtěl komentovat, protože klub chystá tiskové prohlášení.

Své vyjádření připravuje také Soukup. Podle svých slov si nechal natočit vlastní rozhovor a plánuje, že ho dá veřejně k dispozici. „Je to kvůli veřejnosti, fanouškům i věřitelům, kteří požadují, abych uhradil dluhy a řekl za Piráty, jak se situace má,“ vysvětlil.

Podle původní dohody měl být majitelem a statutárním ředitelem akciové společnosti Piráti Chomutov právě Soukup. Jako předseda měl vést i zapsaný spolek, který se stará o hokejovou mládež.

Předsednictví dále patří Stanislavu Mikšovicovi, který je současně zastupitelem za Nový sever, a Jaroslavu Veverkovi mladšímu. Do majetkové struktury společnosti měla vstoupit ještě skupina úspěšných místních podnikatelů, která chomutovský hokej podporuje. Jejich další zapojení Soukup nevylučuje.

Klub přišel také o hlavního trenéra Vladimíra Růžičku, pro něhož byl jednoznačnou prioritou okamžitý návrat do extraligy. Vedení se ale soustředilo na finanční stabilizaci klubu. „Rozhodování pro mě bylo strašně těžké, protože jsem se v Chomutově usadil a mám to tady rád,“ uvedl pětapadesátiletý kouč na webu Pirátů. V Chomutově měl smlouvu na deset let, odešel po čtyřech letech. Vystřídal ho Martin Štrba.