Pan Havlíčku, pojďme se ohlédnout za uplynulou sezonou. Jak jí hodnotíte?

Chtěli jsme do play-off, do prosince jsme ale nehráli dobře. Nadstavba nám ale vyšla dobře, vyhráli jsme snad jedenáct ze čtrnácti zápasů. Na poslední chvíli jsme prošli do předkola a nakonec se dostali mezi osm nejlepších týmů. Takže poměrně povedená sezona.

U týmu už není trenér Tomáš Mareš, nahradil ho David Švagrovský. Proč jste se tak rozhodli?

Předně musím říct, že v managementu už nebude Jirka Zdvořáček. Tudíž se nám sníží rozpočet a my jsme museli pozici trenéra A týmu skloubit s postem mládežnického kouče. Tomáše Mareše jsem si u mládeže neuměl představit, takže jsme se museli rozloučit. Naše představy splňoval právě David Švagrovský.

Do Děčína také přichází místní rodák a brankář Michal Petrásek, který stále bojuje s Bechtěrevovou chorobou. Co si od něj slibujete?

Něco jsem si o tom četl, je to vlastně celoživotní nemoc. Michal nás sám kontaktoval, chtěl se vrátit tam, kde s hokejem začínal, má tady práci. Nyní se cítí velmi dobře. Jdeme do určitého rizika. Nevíme, zda to bude na celou sezonu, nebo na pár měsíců, týdnů… Věřím, že bude přínosem. Zkvalitnil nám post brankáře, teď máme tři gólmany, kteří se budou prát o svou šanci.

Střídavé starty? Velký problém, chtělo by to změnu, má jasno Trávníček

Máte v hráčském kádru další změny?

Nebude pokračovat Michal Trávníček, který ve druhé lize už prostě postrádá motivaci. Jsme s ním v kontaktu, ale aktuálně si hledá zaměstnání mimo hokej. Problém bude u Lukáše Nezbedy, který si našel práci v Nové Pace a to je na dojíždění hodně daleko. S ostatními hráči jednáme. Někteří řeší právě svou práci, uvidíme. Až sezona ukáže, jak na tom budeme a co nám rozpočet povolí. Pokračovat ale bude například Vladimír Brož, David Tůma nebo Tomáš Faigl, Posilou je Jan Smola.

Jak vnímáte dění v dalších klubech na severu Čech? Prvoligové Litoměřice si musely vzít půjčku, ústecký Slovan druhou ligu skoro ani nepřihlásil…

Za mě by do krajského města měla patřit minimálně první liga. Za mě je tohle jednoznačně špatně, do těch klubů úplně nevidím, ale finančně jsou jinde než my. Za nás ale musím říct, že pokud se ze strany města nezvýší podpora sportu, uvažujemeo tom, zda vůbec druhou ligu přihlásit. Oproti ostatním je podpora sportu v Děčíně opravdu velice nízká.