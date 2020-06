Jaké je s odstupem času vaše hodnocení předchozí sezony, pane Zinku?

Cílem bylo vyhrát Krajskou ligu Usteckého kraje. To se nepovedlo. Ale nedá se řici, že by sezóna nebyla úspěsná. Skoro celou dobu jsme se pohybovali na špici soutěže, hráli jsme atraktivní útočný hokej.

Zprvu se zdálo, že je pro váš tým obtížnější než loni dostat se do tempa, nebyli jste tak suverénní. Někteří hráči říkali, že to možná bylo i ztrátou motivace - soutěž vyhráli, ale nepostoupili, navíc jsou tam stejné týmy několik sezon v řadě; jen jeden, maxmálně dva mají kvalitu. Jaký je váš názor?

Plně souhlasím, kluci měli problémy s motivací. Hrají už dlouho tuto soutěž. Zapnuli někdy až v okamžiku, když v utkání šlo jak se říka do tuhého.



Omezovalo vás i to, že jste ne pokaždé byli kompletní?

Ano, někdy to byl problÉm, ale hráči mají svá zaměstnání.

Ve finale jste neuspěli. Dokážete pojmenovat důvody nezdaru?

Klášterec se mi zdál hladovější a náš tým neproměňoval i stoprocentní šance. Klášterec ale vyhrál zaslouženě.



Kteří vaši hráči v týmu vyčnívali?

Měli jsme vyrovnané tři pětky, takže jmenovat konkrétně někoho je těžké, ale stabilně velmi dobré výkony podávali utočníci Michal Kousek, Patrik Rais, Adam Szakal, Martin Dittrich a Vlastimil Salač. Co se obránců týče, tak byla škoda, že kvuli pracovním povinnostem nemohl odehrát vice utkání Daniel Kolčava, protože když nastoupil, tak vyčníval mezi obránci. Oporou v bráně byl Dominik Dorn.



Kdy plánujete začít letní přípravu?

Letní příprava je už několik sezon individuální, hráči jsou zkušení. Mladíci z juniorů ji mají od začátku května.



Máte již jasno o složení týmu do další sezony? Něktří starší hráči měli, tak jako už několikrát, v úmyslu skončit. Skončí tedy někdo?

Myslím, že kádr zůstane stejný jako byl letos. Zatím nemám informace, že by někdo končil. Ono je to každý rok stejný, někdo chce končit, ale pak si to rozmyslí. Prostě ta parta a legrace v kabině by jim chyběla.

Má někdo z dorostu na to, aby zkusil hrát krajskou soutěž dospělých?

Velmi dobře se jeví z juniorky utočník Josef Hynek, který za nás odehrál letos šest utkání a myslím si, že příjemně překvapil. Také bychom chtěli omladit trošku obranu, vytáhnout si někoho z juniorů, například Matěje Kastnera nebo i další hráče.

Teď pojďme chvíli k vám. Jak dlouho vlastně družstvo dospělých v Slovanu trénujete?

Letos jsem vedl Louny v krajské lize třetím rokem.



Je pro vás postupem času obtížnější tým trénovat, motivovat ho? Říká se, že každý trenér má svou životnost. Platí to i pro nižší soutěže?

No, myslím že to není těžší. Možná je to výhoda, že člověk za tu dobu lépe pozná hráče. I když louské hráče znám skoro od žáků. A každý trenér má svoji životnost? No, říká se to, i když já si myslím, že to tak není. Záleží na výsledcích mužstva a celkovém klimatu v klubu. Je to jako s hráči, pokud hráč hraje dobře, má výsledky, tak hraje a hraje. A s trénérem je to skoro stejné.



V minulosti jste za Louy hrál. Máte spočítané, do kolika zápasů jste nastoupil, kolik jste dal golů, jak dlouho jste za ně hrál?

V Lounech jsem vyrostl a hrál celou aktivní kariéru. Ale abych si vedl statistiky, tak to určitě ne. Za mě se nějaká statistika moc nevedla. Za áčko Loun jsem hrál 9 sezon.



Byl jste i v Hradci Králové. Ještě někde jste působil?

Kromě Loun a po odkoupení licence na 2. ligu od Hradce Králové jsem působil dva roky v týmu HC Rakovník.

Skončil jste s aktivním hraním včas, nebo ještě by to v tu dobu šlo?

Možná jsem jednu nebo dvě sezony mohl přidat, ale nevím, zda by byla k tomu odpovídají výkonost.



Hrál jste v Lounech s někým z těch, kteří ještě hrají?

Myslím, že s Mírou Gebeltem jsem ještě hrál. Už tenkrát byl hrozně rychlý, to mu zůstalo.



Jaký byl pak přerod z hráče do role trenéra?

U mě to bylo tak nějak přirozené. Po konci hraní jsem začal trénovat mládež, vzali mě k sobě bratři Pihrtové k dorostu, pak jsem byl asistentem u A týmu v době, kdy hrál naposledy 2. ligu. Poté jsem si dal pár let od hokeje pauzu a začal zas trénovat, až když nejmlasčí syn začal hrát hokej. Udělal jsem si trenérskou B licenci a nyní vedle A týmu trénuji i žáky - ročník 2006.



Máte jako trenér nějaké motto?

Motto asi žádné nemám, ale beru hráče jako rovnocené partnery. Jednu věc nesnáším - pokud hráč, ať je to dospělý nebo i žák, neodevzdá na ledě vše, co v sobě má. Prostě když se na ledě při zápase nebo i při tréninku na to vykašle. To pak umím být velmi nepříjemný.



Co je vaší prací? A jak vás to naplňuje?

Pracuji ve firmě, která vyrábí a prodává technické plyny. Starám se o obchodní stránku. V práci jsem spokojený.

Představte nám svou rodinu.

Jsem ženatý, mám čtyři děti. Dvě vlastní a dvě jsem vyženil. Nejmladší syn hraje hokej za žáky, dcera začala koketovat trošku s hokejem, ale jinak hraje i tenis. A další dva kluci hrají fotbal, nejstarší profesionálně v Teplicích, nyní je na hostování v Sokolově. Takže kromě hokeje musím stíhat I fotbal. (úsměv)