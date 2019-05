Vedení Pirátů se dohodlo s respektovaným koučem na ukončení spolupráce a bude hledat nového hlavního trenéra. „Chceme o něm mít jasno v horizontu jednoho týdne,“ řekl řekl nový vlastník chomutovského klubu Milan Soukup. "Bylo to těžké rozhodnutí," komentoval události uznávaný kouč Vladimír Růžička, jenž dříve vedl mimo jiné český národní tým.

„Jednali a debatovali jsme s Vladimírem Růžičkou poměrně dlouho. Rozhovory vyústily v dohodu, že se naše cesty rozejdou. Všechno proběhlo naprosto korektně, což otevírá prostor pro případnou spolupráci v budoucnu. Zároveň chci Vladimíru Růžičkovi poděkovat za práci, kterou pro náš klub odvedl,“ uvedl Soukup, jenž nedávno klub převzal.

„Pro mě je stále na prvním místě ekonomická stabilizace klubu. Pokud by se hned povedl návrat do extraligy, bylo by to perfektní, ovšem vstupní podmínky nám tyhle ambice neumožňují. Vladimír Růžička má stále ty nejvyšší sportovní cíle, které mu v současné krizové situaci nemůžeme slíbit,“ vysvětlil v tiskové zprávě první muž klubu důvody ukončení spolupráce.

To také samotný trenér. Hned po sezoně se spekulovalo o jeho odchodu do Brna či nedalekého Litvínova. „Rozhodování pro mě bylo strašně těžké, protože jsem se v Chomutově usadil a mám to tady rád. Pro mě ale bylo jednoznačnou prioritou, abychom se hned vrátili do extraligy, což vedení vidí v tuhle chvíli jinak a chce přednostně ekonomicky stabilizovat klub,“ uvedl muž, který dovedl pražskou Slavii ke dvěma mistrovským titulům. „Po náročné sezóně si ještě odpočinu, až potom začnu řešit, jaké budou moje další kroky, protože v tuhle chvíli smlouvu nikde nemám."

Konzultant, později hlavní kouč

Vladimír Růžička začal pro Piráty pracovat jako konzultant už během sezóny 2014/2015, kdy mužstvo pod vedením trenérského dua Břetislav Kopřiva – Aleš Totter bojovalo o návrat do Tipsport extraligy.

Po postupu se v létě 2015 stal hlavním koučem a hned v první sezóně dovedl tým kolem Romana Červenky do předkola play-off, v němž Piráti zdolali Kometu Brno. Ve čtvrtfinále však vystavili chomutovskému souboru stopku Bílí Tygři z Liberce.

Stejný protivník zastavil cestu vyřazovacími boji také o rok později, jenže to už se jednalo o semifinále. Do něj bojovníci v bílo-modrých dresech postoupili poté, co po dvou vysokých domácích porážkách otočili sérii předkola Generali play-off s Mladou Boleslaví a v nejdéle nastavované sérii extraligové historie přešli také přes druhým tým základní části z Třince.

V následujících dvou ročnících hrál tým vedený olympijským vítězem z Nagana ve skupině o umístění, z níž na jaře 2019 spadl až do baráže, ve které neudržel příslušnost k tuzemské elitě.