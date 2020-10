Pane Zinku, jak se zatím jeví sezona z pohledu Slovanu?

Mám pocit, že se sezona ani pořádně nerozběhla. Odehráli jsem pouze dva mistrovské zápasy, ostatní byly z důvodu nemoci soupeře a pak opatření vlády zrušeny.

Nakolik start sezony poznamenala příprava, která asi nebyl ideální, jak byste si představovali?

Příprava nebyla ideální, protože nebyl ani jeden přípravný zápas.

Co ukázaly první zápasy?

Do sezony jsme prostě vstupovali tak nějak „syroví“. Spoléhali jsem na to, že máme zkušené hráče a že se po pár zápasech do toho dostaneme. A hlavně do play-off vyladíme výkonnost mužstva.

Už jste si zvykli na nový led? Předseda klubu pan Trefný říkal, že dlouho nebyl takový, jaký byste potřebovali.

No, myslím, že led byl po týdnu už tak nějak v pořádku.

Pár zkušených hráčů skončilo. Je to znát?

Sezonu nezačal kapitán Martin Svoboda a produktivní útočník Patrik Rais. Ale stále jsou v kontaktu s kabinou, občas se zastaví, Martin Svoboda byl s námi i na ledě. Takže já tomu říkám,, že si dali chvilku pauzu. Dá se říct, že s ohledem na koronavirus moc tréninků a zápasů nezmeškali. Uvidíme, jak to s nimi bude. Doufám, že jim hokej a kabina po chvilce bude chybět.



Co říkáte na to, že v soutěži startuje Chomutov? Je to pro vás i pro kluky výzva?

Chomutov má na tuto soutěž nadstandardní podmínky. Může postavit hned několik mužstev – ať z bývalých hráčů, nebo i z hráčů juniorky. Na Chomutov se každý z hráčů těšil. Jak na zápas doma, kdy si myslím, že by na zimní stadion přišlo za poslední roky nejvíce diváků, tak i na zápas v aréně v Chomutově, kde moc našich hráčů ještě nehrálo. Pro mě, jako pro trenéra, je to také výzva; každého soupeře chci porazit, Chomutov samozřejmě také.



Je podle vás hlavním favoritem? Kdo pak z ním? Vy, Klášterec?

Ano, Chomutov je hlavní aspirant na postup. Ať už z hlediska zázemí, tak i z hlediska širokého kádru hráčů. A za ním? Klášterec má stejně jako loni kvalitní mužstvo. Nezatracoval bych ani Roudnici nad Labem, která může porazit každého v soutěži. A naše mužstvo? Chceme se pohybovat na špičce tabulky, ale hlavně chceme hrát hokej, který bude bavit jak hráče, tak i diváky v Lounech.

Poznamená soutěž současná přestávka? A pak to, že se bude hrát dál bez diváků?

Je jasné, že současná přestávka naši soutěž poznamenala a poznamená. Plno mužstev má různě odehraných zápasu, netrénuje se na ledě. A bez diváků je to úplně o ničem. Hráli jsme naposledy v Roudnici, a tam to bývá vždy vyhrocené, diváci jsou ve varu, má to atmosféru. A teď? S trenérem domácích jsme se shodli, že to bylo jak přípravné utkání. Nikdo na vás neřve, nenadává vám. Ani s rozhodčími se člověk ani nějak nehádá.



Kdy si myslíte, že se soutěž znovu rozběhne?

Tak to opravdu nevím… Myslím, že to ani neví Prymula, prostě nikdo. Myslím, že budeme rádi, když se do Vánoc odehraje nějaké utkání a když začnou tréninky na ledě.



Dal jste hráčům nějakou individuální přípravu?

Hráči mají individuální tréninkový plán. Jsou to dospělí chlapi, takže to určitě plní a dodržují.



Ondřej Holl