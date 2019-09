Týden hokeje je zpátky. V kraji se do něj zapojí třináct klubů. Louny nechybí

Pozor, klouže to! Čím dál populárnější náborová akce Týden hokeje se znovu probouzí k životu. Tentokrát se uskuteční v týdnu od 23. do 29. září a od roku 2017 proběhne již posedmé. V Ústeckém kraji se projektu zúčastní celkem třináct oddílů, Týden hokeje zavítá také do Loun, konkrétně v neděli 29. září. Vše vypukne v 15.15 hodin.

Mladí hokejisté Slovanu Louny (1. třída) byli druzí na turnaji v Neratovicích. | Foto: archiv klubu