Celkem 38 hokejistů z domácí extraligy startuje na právě probíhajícím mistrovství světa v Praze a Ostravě. Největší zastoupení má Litvínov, který se může pochlubit osmi reprezentanty. Není bez zajímavosti, že více hráčů nedodal žádný klub z NHL!

MS 2024, Praha: Velká Británie - Kanada. Liam Kirk | Foto: Deník/František Bílek

Rekordmanem je kazachstánský klub Bary Astana, jehož dres v minulé sezoně oblékalo hned jedenáct reprezentantů Kazachstánu. Devět ledových mužů dodal rakouský Salcburk, osm hokejistů pochází z Litvínova, New Jersey a Minnesoty.

Bobky a boby z hokejové Prahy: Smrdí novináři? Deodorant překvapil i potěšil

„Je to určitě dané tím, že máme mezinárodně poskládané mužstvo. Všichni kluci, kteří tam od nás jsou, si to stoprocentně zaslouží. Národní tým je pro toho hráče určitá nadstavba, cíl a ocenění jeho práce. A my jsme rádi, že jsme mohli klukům i svou prací k jejich nominaci dopomoct," říká kouč HC Verva Litvínov Karel Mlejnek.

Na minulém mistrovství světa se představila pětice litvínovských hráčů. Hned trojice obránců reprezentovala Lotyšsko (Ziele, Jaks, Freibergs). Navíc za ně hráli i Balinskis a Cibulskis, kteří byli v Litvínově v minulosti. „Mám s lotyšskými hráči dlouhodobě výbornou zkušenost. Rukama mi jich prošlo spoustu,“ komentoval generální ředitel Pavel Hynek nezvyklou situaci. Za Slovensko nastupovali Kudrna se Sukeľ em, Zygmunt pomohl Polákům k postupu ze skupiny B.

Rakovina z fotbalu? V ohrožení jsou hlavně děti. České úřady řeší problém umělek

Kteří borci startující na letošním hokejovém šampionátu tedy patřili v minulém ročníku Litvínovu?

Ondřej Kaše (Česko) - měl parádní sezonu, v dresu Vervy předváděl úctyhodné výkony, byl její vůdčí postavou. Bilance? 61 kanadských bodů za 24 branek a 37 nahrávek. Jeho nominace rozhodně nepřekvapila.

Jānis Jaks (Lotyšsko) - tento obránce v 53 zápasech dal 4 góly a posbíral 28 asistencí

Kristaps Zīle (Lotyšsko) - stejně jako Jaks bude i on usilovat z pozice beka o obhajobu lotyšského bronzu z minulého mistrovství světa. V Litvínově nastoupil do 63 duelů. Skóroval šestkrát, devětkrát byl u gólu jako asistent.

Matej Tomek (Slovensko) - brankář, který po větší část sezony byl v Litvínově jedničkou. Jen semifinálová série s Pardubicemi mu nevyšla úplně podle představ.

Matúš Sukeľ (Slovensko) - litvínovský kapitán dal ve 28 zápasech 7 gólů a měl 7 asistencí. Velkou část sezony promarodil.

Andrej Kudrna (Slovensko) - do statistik zapsal 65 zápasů, 11 gólů a 11 asistencí.

Liam Kirk (Velká Británie) - v play off se rozstřílel, devíti góly vytvořil klubový rekord. Celkem nasázel 28 branek, na dalších 15 přihrál. V příští sezoně ale bude působit v německém Eisbärenu Berlín.

Pawel Zygmunt (Polsko) - v Litvínově odehrál už svou pátou sezonu. Bilance? Na útočníka nic moc, jen 4 góly a jedna gólová nahrávka v padesáti zápasech.

Litvínov navíc podepsal Františka Gajdoše, který hraje na mistrovství světa za Slovensko. V minulé sezoně byla jeho domovským klubem mistrovská Nitra.