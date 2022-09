„Výsledky přípravných zápasů zase tak neřešíme. Ale před utkáním v Chomutově jsme si sedli a řekli si, že dostáváme hodně branek. I tohle musíme zlepšit,“ říká Havlíček v rozhovoru pro Deník.

Určitě se ještě zeptám na tu poslední sezonu, která vám musela hodně brnkat na nervy.

Přiznám se, že myšlenky na poslední sezonu se snažím vytěsnit. Byla to noční můra. Děláme už přes půl roku všechno pro to, aby se to neopakovalo. Chceme potěšit naše diváky a důstojně reprezentovat město Děčín ve druhé lize. Všichni věříme, že letošní sezona bude prostě lepší, než ta poslední. Minulý ročník byl snad úplně ten nejhorší, co jsme tady ve druhé lize zažili.

Hráčský kádr se hodně posílil. Co vám zatím ukázaly přípravné zápasy?

Výsledkům velkou váhu nedáváme. Je důležité, abychom pracovali na systému v obraně, na přesilovkách a oslabeních. Sezona se blíží a je potřeba to prostě vypilovat. Rádi bychom do sezony vstoupili dobře, bude to hodně důležité. Druhá liga bude letos nesmírně náročná, není tam slabý soupeř.

Kádr už je tedy uzavřený?

Poslední dobou se říká, že kádry nejsou uzavřené do konce ledna, kdy končí přestupní období. Rádi bychom přivedli ještě jednoho obránce a rádi bychom měli pár hráčů na střídavé starty. Náš kádr není zase tak široký, a kdyby někdo vypadl. Uvidíme, kdo z hráčů bude nebo nebude na trhu.

Do managementu přišel Jiří Zdvořáček, který v rozhovoru říkal, že budete mít vyšší rozpočet. Souhlasí to?

Ano, je to tak. Přesto budeme patřit s rozpočtem ve druhé lize do spodní poloviny.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Poslední přátelský zápas v Chomutově (3:4) vypadal poměrně slušně. Souhlasíte?

První dvě třetiny se mi hodně líbily. Ale před samotným utkáním jsme si museli sednout a promluvit si o defenzivě. Náš průměr inkasovaných branek v přípravě je někde kolem šesti. A to je strašně moc. Jasně, sestava se točila, šanci dostali všichni hráči, někteří dostali volno. Ale ta obrana není dobrá. Kromě toho se musíme zaměřit na produktivitu v přesilových hrách.

Děčín má rozhodně silnější tým, ale druhá liga bude mít velkou kvalitu. Jaké jsou vaše ambice?

Trochu se to přelosovalo, ale začínáme v Ústí nad Labem. To bude zajímavý vstup, hlavně pro diváky. Já se na to těším, čeká nás derby utkání, věřím, že to bude pěkný hokej. Ústí má velmi dobrý tým a silný rozpočet. Netají se tím, že by chtělo zpátky do první ligy. My jsme sice posilovalo, ale to dělaly všechny týmy. Chceme atakovat play-off, takové ambice bude mít ale všech šestnáct týmů v soutěži.

Kdo bude podle vás patřit k největším favoritům na vítězství?

Nerad bych na někoho zapomněl, ale podle mě to bude Ústí, Chomutov, Tábor, Kobra Praha, Letňany nebo Vrchlabí, které nakonec sestavilo velice dobrý tým. Silné budou Benátky nebo Příbram. Bude to prostě hodně těžká soutěž.

Věříte, že na základní část si najde cestu více děčínských fanoušků?

Moc bych si to přál. Bude to záležet na našich výkonech a výsledcích. Ale právě kvůli divákům ten hokej děláme. Model soutěže je pro diváky zajímavý, ekonomicky už je to horší. Uděláme všechno pro to, aby se náš hokej divákům líbil. Díky soupeřům se tady objeví opravdu hodně zajímavá jména.

Takže už se nestane, že byste na led povolávali Lukáše Ziku? Nebo snad že by brusle nazul asistent Michal Oliverus?

Myslím si, že Oli už by do toho nešel. Lukáš Zika by klidně tři sezony mohl hrát beka. Doufám, že ale tohle nebude na pořadu dne. Věřím, že kluci, co dostanou šanci, budou předvádět slušné výkony a nebude potřeba dělat zásadní změny.

Jak moc se klubu dotkne zdražování, které se na nás valí ze všech stran?

Rozdělil bych to na dvě části. Máme ve správě zimní stadion, do konce roku tam má město fixaci na elektrickou energii. Co bude potom, nevíme. Chceme ale ceny udržet tak, aby si k nám lidé mohli najít cestu. Budeme třeba muset zkrátit sezonu. Rádi bychom ale stále nabízeli dětem kvalitní zázemí a hezký sport.

A ta druhá část?

To je sportovní stránka. Sice jsme navýšili rozpočet, ale náklady se zvedly o desítky procent. Rozhodčí jsou o dvacet procent dražší, výstroj o třicet, cestovné dokonce o čtyřicet. Zvednou se i pohonné hmoty a další věci. Navýšení je prostě ve všech položkách, není jednoduché to všechno pokrýt. Letošní sezonu máme finančně zajištěnou. Co bude v té příští? To je ještě daleko, nikdo neví, jak se budou ceny vyvíjet.