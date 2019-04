Jaké byly vaše hokejové začátky?

S hokejem jsem začínal v roce 2009, přivedl mě k němu táta. Mými trenéry byli pan Ekrt, Bareš, Cimrman. Neuměl jsem prohrávat. Při zápase v Karlových Varech jsem odešel ze hřiště, když jsme prohrávali. Postupem času jsem se to naučil, jinak bych ten hokej nemohl hrát.

Hrál jste od začátku v útoku?

Ze začátku jsem hrál neustále útočníka a pak jsem se na chvíli přesunul do obrany a pak zase do útoku. Od začátku mě hokej bavil a bylo mi jedno, na jakém postu hraju. Byl jsem několikrát vyhlášen nejlepším hráčem nebo střelcem.

Zmínil jste, že vás k hokeji přivedl táta. Jak se pak podílel na vašem hokejovém růstu?

Táta mě v hokeji hodně podporoval a stále podporuje. Všechen čas věnuje hokeji a mému rozvoji dosáhnout co nejlepších výsledků.

Začínal jste v Lounech. Kdy jste přestoupil do Litvínova?

Před dvěma lety jsem přestoupil, ale až od sezóny 2018/19 hraju už jen za Litvínov. Těšil jsem se na nové kluky, které jsem poznal z jiných klubů a také přestupovali do Litvínova. Z Loun šel se mnou ještě Honza Šprynar a Lukáš Síč.

Jaká to pro vás byla změna?

Přechod byl lepší v tom, že už jsem rok před tím do Litvínova dojížděl na tréninky a přátelské zápasy. Kluky jsem znal z různých výběrů a turnajů i v zahraničí.

Je dojíždění z Žatce do Litvínova náročné?

Do Litvínova mě vozí táta šestkrát týdně. Je to docela náročné, úkoly do školy píšu večer a učím se v autě.

A jak vám škola jde?

Na to, kolik mám málo času na učení, mám dobré známky. Chodím na 1. Základní školu v Žatci.

Pojďme k velkému úspěchu, kterého se vám podařilo s partou litvínovských kluků dosáhnout. Už v sezoně jste měli skvělé výsledky, ani jednou jste neprohráli. Je to výborným kolektivem, nebo máte nějaké nadstandardní hráče?

Je to týmová práce, ale v týmu máme pár individualit. Celá sezóna byla náročná na fyzičku, ze které jsme čerpali.

Byli jste před vítkovickým turnajem favority?

Do turnaje jsme nešli v roli favorita. Neměli jsme s podobným typem turnaje žádné zkušenosti. Na turnaj se dostali jenom vítězové oblastních soutěží. V sezoně jsme odehráli zápasy se Spartou a Mladou Boleslaví v rámci akademie, ostatní družstva jsme neznali. Za byly považovány Sparta Praha a Mladá Boleslav. První zápas se nám povedl, když jsme porazili Plzeň 9:1, díky tomu jsme nabrali sebevědomí. Tlak jsme začali cítit před zápasem s Vítkovicemi, které jsme porazily 6:4.

Rozhodujícím utkáním bylo to se Spartou, ve kterém jste museli dohánět tříbrankovou ztrátu. Věřili jste v obrat?

Po první třetině jsme byli nervózní, ale trenér nám řekl, že máme být v klidu, že ten zápas otočíme.Za trenéry máte Kotrlu a Gogu.

Jací jsou?

Trenéři po nás požadují stoprocentní nasazení, a to jak v tréninku, tak v zápasech. Jsem rád, že máme právě takové trenéry.

Jaké pak byly oslavy? Všiml jsem si, že jste měli obarvené hlavy…

Obarvené hlavy byly už před mistrovstvím, ale oslavy byly velké. Začínaly po vítězství nad Spartou, kdy už jsme věděli, že jsme mistři. Pokračovalo to v kabině, kde hráli písničku od Věry Špinarové Raketou na Mars, a pokračovaly v autobuse.

Jakou jste měl sezonu?

Hrál jsem první a druhou lajnu, ale na začátku jsem měl zlomenou ruku. Po návratu jsem měl bod, dva na zápas.

Na jakém postu se cítíte nejlépe a co je vaší předností a naopak nedostatkem?

Hraji pravé křídlo a někdy centra. Mezi mé přednosti patří přihrávky a síla na puku, ale měl bych zlepšit rychlost bruslení.

Máte nějaké hokejové vzory?

Mezi mé hokejové vzory patří Connor McDavid. Líbí se mi jeho přehled o hře a jeho práce s hokejkou.

A co hokejový sen? NHL?

Každý hokejista sní o NHL, ale cíle si musím dávat postupné. Mým nejbližším cílem je dostat více prostoru v dorostu Litvínova, se kterým jsem absolvoval několik tréninků.

Extraligový Litvínov dává dost šancí odchovancům, v sezoně si hodně zahrál Myšák, teď hráli i další. Je to motivace, když vidíte, že se sází na odchovance?

V Litvínově jsme s nimi párkrát trénovali a už to byla pro nás velká motivace. Tím, že je vidíme hrát v extralize, nás to motivuje víc makat na tréninku i v zápasech.

Máte čas i na něco jiného než na hokej?

Moc času mimo hokej není, ale rád si zahraji na počítači s kluky z týmu nebo mě baví florbal, fotbal či stolní tenis.

Autor: Ondřej Holl