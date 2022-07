Creme brulée

Suroviny na 10 porcí:

1 l šlehačka

16 x žloutek

160 g cukr krupice

1 x vanilkový lusk

Postup:

Do mísy si vyklepneme žloutky, přidáme cukr a metličkou cca 20 sekund šleháme, pak přidáme semínka z vanilkového lusku, šlehačku a dobře promícháme. Děrovanou naběračkou sebereme vzniklou pěnu a smeč plníme do keramických misek. Misky vložíme do pekáče, přilijeme studenou vodu cca do 2/3 výšky misek a dáme do trouby péct na 95 stupňů 55 minut.

Po upečení vytáhneme z plechu a necháme vychladit.

Jakmile je směs dobře vychlazená, tak můžeme Creme Brulée dokončit tak, že ho zasypeme vrstvou krupicového cukru, necháme 5 sekund - přebytek vysypeme pryč a proces znovu opakujeme ještě jednou a pistolí cukru dozlatova opálíme tak, aby nám vznikly kopečky a krásná tenká vrstva karamelu.

Creme bruléeZdroj: se svolením Jakuba Trčky