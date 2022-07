Čerstvý sýr podle Jany Koubové

Zdroj: Deník/Jan Buriánek

Rádi snídáte čerstvý sýr, ale ten koupený v obchodě není dost krémový? Není ochucený podle vašich představ? Máme pro vás jednoduchý recept, který si můžete přizpůsobit své chuti.

Suroviny: 2 velké bílé jogurty (tučnější), 1 smetana ke šlehání, 1 malou kysanou smetanu, sůl

Postup: V míse rozmícháme jogurt, smetanu ke šlehání a kysanou smetanu do hladka. Podle chutí osolíme. Připravíme si plátno (nejlépe vyvařené a přežehlené), které dáme do sítka a na něj nalijeme směs. Postavíme do nádoby tak, aby mohla přebytečná voda odtékat. Vše dáme do lednice na 24 hodin odpočívat. Po té vyklepneme do misky a můžeme sýr ochutit a namazat na pečivo.