Ztráta panenství spolu nese spoustu mylných doměněk. Díky internetu se v dnešní době snadněji dostanete k nejrůznějším informacím, otázkou ale zůstává, jak spolehlivým. Podle psychologů a sexuologů je proto nejlepší, když své dospívající ratolesti do tajů sexuality zasvětí rodiče. Ne vždy se tak ale děje. Respondenti ankety Deníku Jak milují Češi odpovídali také na otázku, kdy a jak získali první informace o sexu. Podívejte se na některé z odpovědí.

Hana Lívancová, 60 let, Orlík nad Vltavou

V 9. třídě jsme na výletě viděli německý film o sexu a porodu s názvem Helga. Byl s titulky a promítali nám ho v jídelně. Myslela jsem si, že si o tom s maminkou popovídáme, ale ona mi neřekla vůbec nic. Dokonce ani to, že je těhotná. To, že budu mít dalšího brášku, jsem se dověděla, až když byla v šestém měsíci, a to mi bylo přitom 15 let. Jsem ráda, že s dcerou máme otevřenější vztah.