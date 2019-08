„Cítila jsem se hrozně. Ležela jsem na lehátku v řadě mezi ostatními ženami, které také čekaly na zákrok. Byla jsem jako kus. Chovali se ke mně hrozně. Všichni mnou opovrhovali, bylo to vidět,“ popsala svoje zážitky žena.

Proč si dítě nenechala? „Bylo to velmi stresující období. Pořád jsme s rodiči probírali pro a proti, několik dnů jsem kvůli tomu nespala, brečela jsem. Neměla jsem ale partnera, se kterým bych dítě vychovávala. Finanční situace u nás doma tenkrát nebyla moc dobrá, zázemí pro dalšího člena rodiny v té době prostě chybělo. Bylo to opravdu dost těžké, nepřeju nikomu, aby tohle musel podstoupit,“ vysvětluje žena.

S tím, co jako mladá dívka zažila, se vypořádávala nějakou dobu. Dnes už je se vším více méně smířená. Nechce si už dávat za vinu ani to, že na zákrok šla. „Trvalo mi hodně dlouho, než jsem se s tím aspoň nějak srovnala. Rozhodování a potrat v nemocnici, na tyto věci nešlo jen tak rychle zapomenout. Snažím se žít v přítomnosti a radovat se z toho, co mám,“ dodala maminka, které se v pozdějším věku podařilo založit fungující rodinu a má dvě malé děti.

Vážné komplikace nejsou výjimkou

S případy, kdy otěhotní velmi mladá dívka a její rodina řeší, co bude dál, se občas setkává i jihlavský psychiatr Miroslav Skačáni.

„Většinou celá záležitost zůstane u gynekologa, ke mně do ordinace se toho tolik nedostane. Každý případ se ale musí posuzovat individuálně. Pro dotyčnou je to obrovská zátěž, hodně záleží na její povaze, osobnosti i psychické odolnosti. Roli hraje také prostředí, kde vyrůstá, i to, jak k otěhotnění došlo. Zda šlo o náhodnou známost, nebo přišla do jiného stavu s partnerem,“ sdělil psychiatr s tím, že žena musí počítat s případnými negativními následky potratu, jako je neplodnost.

Podle psychiatra sice v dnešní době lépe funguje sexuální osvěta a mladí mají k dispozici různé typy antikoncepce, ale tím ještě není zaručeno, že se nikdo nikdy nedostane do této situace. „Děti dnes fyzicky i duševně dospívají mnohem dříve, než tomu bylo u jejich rodičů a prarodičů. Ale fyzický vývoj je stále před tím psychickým. V patnácti dnes děti vypadají starší, ale pořád ještě jsou to svým způsobem děti,“ dodal Skačáni.

Dříve jen s razítkem

Jihlavský psychiatr také připomněl, že v dobách minulého režimu potraty schvalovala speciální komise, pro ženu jakéhokoli věku to někdy byla velmi ponižující zkušenost. Známý je například příběh Iny ze seriálu Nemocnice na kraji města.

„Několikrát jsem u komise byl přítomen jako odborník. Pokud se umělé přerušení těhotenství neschválilo, měla žena velký problém. V případě, že by zákrok podstoupila nelegálně, mohla za to být i trestně stíhaná,“ doplnil jednu zajímavost Skačáni.

V současné době o tom, co je pro danou ženu či dívku vhodné, rozhoduje hlavně ona sama, gynekolog, v případě nezletilosti musí vše řešit rodiče.