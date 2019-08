Evropská civilizace má dlouhodobě stanoveny věkové hranice, od kterých je sex legální. V jednotlivých státech je tato hranice různá. V České republice je to konkrétně 15 let. Podle ankety Deníku Jak milují Češi získala většina lidí první sexuální zkušenost před dovršením dospělosti, pět procent žen a šest procent mužů odpovědělo, že poprvé měli sex před 15. narozeninami.

Šedesát procent respondentů ankety Jak milují Češi získalo první sexuální zkušenosti v méně než 18 letech, čtvrtina z nich měla sex až po 19. narozeninách. V průměru 6 procent mužů a žen zkusilo sex ještě předtím, než měli občanský průkaz. V takovém případě se pohybovali pod legální hranicí, pokud by byl jeden z partnerů starší, hrozilo by mu trestní stíhání. Paragraf 187 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) totiž říká, že „kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.“