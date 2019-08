Dnešní vztahy jsou často velmi uvolněné. Lidé někdy neřeší, že se mohou nakazit. Jaké venerologické nemoci Čechy v současné době nejvíce sužují?

V České republice se nejvíce vyskytují infekce Chlamydia trachomatis – okolo 2 tisíc hlášených případů, řádově stovky případů syfilis a zhruba 1500 případů kapavky. HIV se ročně nakazí asi 200 lidí. Ostatní sexuálně přenosné infekce, jako jsou genitální herpes, trichomoniáza, mykoplasmové infekce a podobně nejsou konstantně sledovány.

V médiích se často objevují kampaně podporující chráněný sex. Proč lidé se svým zdravím vlastně tak hazardují?

Jedním z důvodů může být malá obava ze sexuálně přenosné infekce. Navíc pokroky v léčbě HIV vedou k mylné představě o snadné řešitelnosti nákazy.

Jak se účinně chránit? Stačí „jen“ chráněný pohlavní styk, nebo se dá nakazit i s ochranou?

Každá z metod ochrany může v určitém procentu selhat, ale bariérová ochrana, nejúspěšnější je samozřejmě kondom, je v současné době stále považována za vysoce spolehlivou, a pokud člověk používání kondomu zvládne, tak i univerzální. Ochrání totiž proti prakticky všem patogenům. Mezi preventivní aktivity patří také uvážlivý výběr partnera a partnerská věrnost, případně vzájemná znalost zdravotního stavu. Přenos infekce při použití kondomu je možný, ale je velmi málo pravděpodobný a souvisí vždy s jeho selháním. Pokud se pacient obává infekce HIV je třeba pomoc vyhledat do 72 hodin, nejlépe ale do čtyř hodin po kontaktu.

Většina pohlavních chorob se přenáší pohlavním stykem. Dá se ale nakazit i jinou cestou? Na co by si měli Češi dávat pozor?

Zásadní poznatek je, že orální sex je z hlediska přenosu chlamydiové infekce, syfilis či kapavky stejně rizikovou sexuální praktikou, jako koitální nebo anální sex. Většina patogenů sexuálně přenosných infekcí je velmi citlivá k vnějšímu prostředí, a proto se přenášejí jen blízkým, intimním kontaktem, sdílením sexuálních hraček, ale i líbáním.

Co se stane, když se nakazí pohlavní chorobou těhotná žena?

Záleží na druhu infekce, riziku přenosu a preventivní léčbě matky, pokud se o jejím onemocnění ví. Ze zákona je povinné vyšetření v graviditě na syfilis, HIV a virovou žloutenku typu B. Ostatní sexuálně přenosné infekce jsou vyšetřovány, pokud je lékař považuje za možné. Syfilis může způsobit smrt nebo vážné postižení plodu. Není-li matka řádně léčená penicilinem, dochází k přenosu už v prvním trimestru. Kapavka se obvykle přenáší v průběhu porodu a může, není-li rozpoznána a léčena, způsobit zánět očních spojivek až vážné poškození oka s oslepnutím. Chlamydiová infekce může způsobovat neplodnost, ale také předčasný porod nezralého plodu, v průběhu porodu se může přenést na novorozence a vyvolat zánět spojivek s rizikem přestupu až do dolních cest dýchacích a následného zápalu plic. HIV se může přenést i během gravidity, ale nejčastěji se přenáší v průběhu porodu.

K „nejznámějším“ a asi i nejnebezpečnějším pohlavním chorobám patří AIDS. V médiích se už párkrát objevily senzační zprávy, že se konečně objevil lék. Můžete to potvrdit, nebo je to jen další „pokus-omyl“?

Zatím neexistuje lék, který by virus HIV z těla pacienta odstranil.

Syfilisem v minulosti trpěl kdekdo. Dnes se jedná často o překonanou chorobu. Čím to, že se nemoci opět pomalu začíná „dařit“?

Už od roku 1990 docházelo k nárůstu počtu případů syfilis, i když je nyní několik let stav stabilní, zůstává podíl čerstvých infekcí stále vysoký. Syfilitidy nyní v populaci koluje více než v 80. letech minulého století. Nejvíce jsou postiženi mladí muži.

Nová doba často přináší i nové choroby, platí to i v případě pohlavních chorob?

Od 90. let minulého století se významně zlepšila diagnostika a tím se u některých dříve obtížně vyšetřitelných infekcí zvýšil počet pozitivních nálezů u pacientů, typicky například u Chlamydia trachomatis. V souvislosti s testováním přítomnosti DNA původce se také objevili noví mikrobi – Mycoplasma genitalium, které způsobují vleklé záněty močové trubice. U jiných infekcí, jako jsou virus žloutenky typu A, virus ZIKA, virus EBOLA a další, byla zjištěna možnost přenosu pohlavním stykem.

Chlamydia trachomatis – se většinou projevuje jako zánět v urogenitálním traktu či rektu. Může postihnout jak muže, tak ženy a objevuje se ve všech věkových skupinách. Léčba obvykle není obtížná. Neléčené chlamydie mohou vést k vážnějším zdravotním problémům. První příznaky nemoci se obvykle dostaví za týden až dva po nakažení a nejčastěji se projevují bolestivým močením, bolestí v podbříšku, výtokem z vagíny či penisu, bolestivým pohlavním stykem u žen, krvácením mezi menstruacemi, krvácením po pohlavním styku u žen nebo bolesti ve varlatech. Největším problémem je pozdě rozpoznaná infekce, protože příznaky bývají i v akutní fázi spíše mírné a mohou samy vymizet. Nejčastějším zdrojem infekce je člověk, který o své nákaze neví.



Syfilis – je vyvolána bakterií Treponema pallidum, jež proniká do těla v místě poraněné kůže nebo sliznice. Po inkubační době asi 4 až 6 týdnů vzniká v místě vstupu infekce vřídek. Současně dochází k nebolestivému zduření mízních uzlin (např. v tříslech). Pro nemoc jsou typická tři stadia, přičemž v konečné fázi dochází k vážnému poškození organismu, demenci a v případě absence léčby i ke smrti nebo invaliditě. Syfilis se léčí antibiotiky.



Kapavka – patří mezi nejrozšířenější sexuálně přenosné nemoci na světě, původcem je bakterie Neisseria gonorrhoeae, a projevuje se hnisavým výtokem u mužů nejčastěji v močové trubici, odkud se může šířit do prostaty, semenných váčků a nadvarlat. U žen se většinou projevuje vaginálním výtokem, může také zapříčinit krvácení mezi menstruacemi nebo krvácení po pohlavním styku. Projevuje se také pálením a řezáním při močení. Neléčené onemocnění může způsobit u žen zánět děložní sliznice a vejcovodů, a vést ke komplikacím při těhotenství až k neplodnosti.