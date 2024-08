Na lup vyrážel muž nejen přímo v Lounech, ale i do okolních obcí. První případ se odehrál v červenci v Lounech. "Policisté vyjížděli k případu vloupání do takzvané kočárkárny panelového domu, kde bylo odcizeno dětské kolo. V dalším případě došlo opět k vniknutí do sklepních prostor jednoho z lounských panelových domů. Tam nakonec nic neodcizil, a tak po něm zůstaly ,jen´ vylomené zámky," popsal policejní mluvčí Jakub Mareš.

K dalšímu případu došlo v Lenešicích. "Oznamovatel sdělil, že mu bylo ze sklepa odcizeno zelené horské kolo, přičemž i tam pachatel použil násilí k překonání zámku. Po více než týdnu se policisté museli do Lenešic vrátit. Tentokrát volala žena z vedlejšího vchodu, která uvedla, že má vylomený zámek a s největší pravděpodobností vykradený sklep. V průběhu ohledání místa činu bylo zjištěno, že zmizel alkohol," pokračoval Mareš.

"K poslednímu případu vloupání došlo v Dobroměřicích začátkem srpna. Tam bylo ze sklepních prostor odcizeno jízdní kolo," sdělil mluvčí s tím, že už bylo jasné, že ve všech případech pachatel provedl vloupání stejným způsobem.

Policisté muže prověřují také kvůli porušování domovní svobody. To se mělo odehrát v Cítolibech. "Tam měl dotyčný rozrazit bránu na pozemek, kde se nacházela jeho bývalá přítelkyně. Dle zjištění žena utekla do domu, přičemž muž ji pronásledoval a pokusil se ji chytit. Nicméně celou událost viděl jiný muž a zakročil," uvedl policejní mluvčí.

Recidivistu policisté odhalili a na verdikt soudu nyní čeká ve vazbě. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu trest odnětí svobody až na 3 roky. "Vyšetřovatel klade 51letému muži z Lounska za vinu 6 případů, ať už porušování domovní svobody nebo krádeží. Na jeho stopu přivedly kriminalisty poznatky z operativě pátrací činnosti a v některých případech i zajištěné stopy nebo kamerové záznamy z místa činu," dodal Jakub Mareš.

Mohlo by vás zajímat: Utonutí dětí v Klůčku. Loňskou tragédii nic nepřipomíná, žena má podmínku