Dusno mělo podle obžaloby trvat nejméně od roku 2016 až do roku 2022. „K dětem se chovala způsobem, který snižoval jejich důstojnost,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová. Žena k dětem během přípravy na vyučování a při procvičování látky do školy směřovala extrémně hlasité verbální výbuchy. Říkala jim „debile“, „idiote“, „krávo“ i „p..o,“, až propukaly v pláč. Děti šťouchala do ramene, fackovala je a dávala jim na zadek. Výstupy přecházely do větších fyzických ataků v podobě třesení, namáčení obličeje do studené vody či postavení oblečeného dítěte do vany a sprchování studenou vodou.

U dětí se kvůli tomu podle odborníků rozvinuly příznaky těžké posttraumatické stresové poruchy a syndrom týraného dítěte. „Projevily se v depresivním ladění dětí, ve vysoké míře úzkosti, pocitem ztráty vlastní hodnoty, nedůvěřivosti k okolnímu světu, poruchami spánku a úzkostnými sny,“ vypočítala Konopáčová s tím, že chování nadlouho snížilo kvalitu života dětí v emoční, rodinné i sociální rovině. Za to navrhuje žalobkyně ženě 5,5 roku vězení. Zmocněnkyně dětí pak chce nemajetkovou újmu 800 tisíc pro každé z dětí, které dnes vychovává otec.

Matka: Vzala jsem to postaru, sama jsem taky dostávala od rodičů

Obžalovaná na hlavním líčení v úterý 30. dubna zcela odmítla vinu. „Já to popírám,“ uvedla k obžalobě a potom několik hodin popisovala, jak domácnost fungovala z jejího pohledu. Šlo už o její druhou rodinu. Otce dotyčných dětí poznala v roce 2007 a rok nato si ho vzala. Zakrátko potom prý přišla o iluze, když zjistila, že ačkoli by měl zaopatřovat děti, nechce se mu chodit do práce. „Všechno zůstalo na mě. Lednička i mražák kompletně prázdné a ve schránce hromada růžových složenek. Platila jsem ještě alimenty na děti z předchozího manželství. On jen pil a gambloval,“ tvrdí žena o muži, s nímž už je rozvedená.

Únik z finanční nouze tato pokladní našla v přivýdělku společnice v garsonce v Praze. „Ještě jsem kojila a trnula hrůzou, abych nebyla nakažená AIDS, syfilisem nebo kapavkou,“ dodala žena. Ale pochvalovala si, že za velmi krátký čas měla vyděláno, jako kdyby seděla 11 hodin za pokladnou v supermarketu s hmotnou zodpovědností. Několik let trvající období, kdy dojížděla do Prahy za prací společnice, podle ní motivovala právě snaha finančně zabezpečit rodinu, když to otec sám nedělal. Naopak utrácel její peníze za hazard a alkohol.

Nakonec prý z věčného přejíždění a stresu zkolabovala a skončila na JIPce na Bulovce s kombinovanými problémy. „Doktoři mi nedávali absolutně žádnou šanci,“ popsala žena, kterou ale ve špitálu nakonec vzkřísili. Asi po dvou hodinách se žena konečně dostala k předmětu obžaloby, která jí vytýká chování k dětem. I po doplňujících dotazech soudu, státní zástupkyně a obhájkyně, na které obžalovaná odpovídala další dvě hodiny, si lze ale o jejím jednání s dětmi udělat daleko méně úplný obrázek, než o ní samotné a o vztahu k jejich otci.

Zmínila, že jí vadilo dětem něco pořád opakovat. Vadilo jí také, když jí nadávali, a především chtěla, aby se připravovaly do školy. „Vzala jsem to postaru, já sama jsem taky dostávala facku od rodičů. Občas dostaly pohlavek nebo na zadek. Tahala jsem je za vlasy, nemůžou říkat, že jsem p..a,“ rekapitulovala žena s tím, že při učení používala i šťouchání, a když děti dělaly scény, že chtějí něco, na co neměla, vysprchovala je studenou vodou. Obecně ale žena nemá pocit, že by děti týrala. Avšak připouští, že když jí po rozvodu uložili asistovaný styk s dětmi a alimenty, stupňoval se její vztek.

„Těžce jsem to nesla,“ přiznala žena a značně zvýšila hlas, což značilo, že zde skutečně jde o téma, které ji drásá. Podle ní byly určené vysoké alimenty nespravedlivé, když je otec podle ní neužíval primárně na výchovu dětí, ale pro sebe. A ona přitom už nedělala společnici a nevydělávala si příliš. „Vyvolávala jsem tu strašnou energii, ano. Viděla jsem, že moje peníze jsou propíjeny. Byla jsem úplně finančně zruinovaná a po té 12hodinové šichtě bych se někdy ráda vyspala,“ popsala žena. „Ano, nadávala jsem intenzivně, vulgarita mi není cizí. Nemohla jsem dopustit, aby děti rostly jak dříví v lese,“ dodala žena.

Otec: Třepala s nimi, namáčela je mokrým hadrem, vyhrožovala

K soudu v úterý dorazil i manžel obžalované. Popsal, že se od začátku jejich vztahu stará o dům a o děti a chodí po brigádách. Že žena přispívá do domácnosti díky práci společnice, o tom se dozvěděl až později. „Jezdila domů jednou za dva měsíce jako na návštěvu, a vždycky hned chtěla jít na pivo,“ vylíčil muž s tím, že po několika letech beze změn požádal o rozvod a soud mu děti svěřil. Ani soužití otce s dětmi nebylo bezproblémové, o čemž svědčí i výjezdy policie do domácnosti a dva přechodné pobyty dětí v žateckém Klokánku. A také několik měsíců v poslední době, kdy byly jen s matkou.

Muž popírá, že by pil přes míru. Svůj přístup k dětem označil za normální. „Při třech dětech nemůžete být flegmatik. Taky se naštvu, když neumyjí nádobí,“ uvedl. Problém v přístupu matky k dětem viděl při učení. „Vyžadovala po nich moc. Vždycky chtěla, aby bylo po jejím. Třepala s nimi, namáčela je mokrým hadrem, vyhrožovala jim fyzickými tresty. Děti pak brečely a nevěděly ani, kolik je jedna plus jedna,“ popsal muž. Ten ale nemá ponětí o sebevražedných myšlenkách, tendencích k sebepoškozování a o dalších psychických problémech, popsaných v obžalobě.

Senát si bude po výslechu otce dál ujasňovat kauzu údajného týrání dětí v dalších líčeních, nařízených v průběhu května a června.

