„Okolo devatenácté hodiny vešel do první zahrady zámeckého parku v Postoloprtech, kde přelezl tři metry vysokou zeď druhé zahrady zámeckého parku. Odtud vzal měděnou sochu nahé ženy v životní velikosti přezdívané Zuzana v hodnotě jeden milion dvě stě tisíc korun, patřící městu Postoloprty, a to tak, že uvedenou sochu rozhýbal a shodil z betonového podstavce. Následně ji kutálel do zadní části zahrady, odkud ji shodil do volně přístupné zahrady v podzámčí a za pomoci donesené káry odvezl domů, kde ji rozřezal a postupně odvozil do výkupny barevných kovů do Mostu,“ uvedl.

Koloman Miker, který se narodil pár měsíců před Sametovou revolucí na Slovensku, není pro českou justici neznámou osobou. V rejstříku trestů má 14 záznamů, když sochu v Postoloprtech loni v srpnu kradl, byl za podobný trestný čin „v podmínce“. Ta se mu na základě dalších odsouzení, mimo jiné se pokusil na ulici bodnout muže nožem, přeměnila v nepodmíněný trest. „Mám venku rodinu a malé děti. Moc bych děkoval, kdybych dostal menší trest. Tak rok, rok a půl. Do Postoloprt se omlouvám za to, co jsem udělal,“ řekl při jednání u lounského soudu.

Státní zástupce jeho prohlášení viny vzal jako polehčující okolnost. V obžalobě navrhované čtyři roky vězení při závěrečné řeči u soudu snížil o půl roku. „Prohlášení viny je ale jediná polehčující okolnost. Obžalovaný se opakovaně dopouští trestné činnosti, tresty nevedly k jeho nápravě,“ řekl Jaroslav Novák. S takovou argumentací i návrhem trestu souhlasil i Mikerův obhájce.

A nakonec i soudní senát. Za zločin krádeže vyměřil 35letému recidivistovi souhrnný trest ve výši 42 měsíců, tedy tří a půl roku nepodmíněně ve věznici s ostrahou. „Obžalovaný požadoval nižší trest, ale proti tomu hovořila jeho dosavadní trestní minulost a také výše škody, jakou způsobil,“ vysvětlil předseda senátu Martin Kredba. Při součtu všech trestů by měl Koloman Miker teď celkem pobýt ve vězení sedm a půl roku.

Rozsudek je pravomocný, státní zástupce si ale ponechal lhůtu pro případné odvolání ve výroku o náhradě škody. Ve své závěrečné řeči požadoval, aby recidivista musel Postoloprtům uhradit milion korun. Rozhodnutí soudu ale město s nárokem odkazuje do řízení ve věci občanskoprávních, tedy k „civilnímu“ soudu. Z předložených dokumentů prý není zřejmá výše škody s ohledem na to, zda by socha, městu se vrátily rozřezané fragmenty, nešla opravit.

To postoloprtský starosta Zdeněk Pištora na dotaz Deníku odmítl. „Socha opravit nejde, je zničená. Její zbytky ale plánujeme vystavit jako memento vandalství,“ sdělil. Ve městě se hned po odcizení objevily myšlenky, jak sochu, uvažovalo se o odlití náhradní, do parku vrátit. Podle starosty to zatím není na pořadu dne, vedení města a úředníci radnice jsou prý aktuálně plně zaneprázdněni probíhajícími investicemi a přípravou dalších velkých v Postoloprtech.

Socha stála v zámecké zahradě řadu let. Má symbolizovat zasněnou a zamyšlenou dívku. Jejím autorem je akademický sochař Milan Benda a vznikla v roce 1985. Lidé z Postoloprt jí přezdívají Zuzana.

Zajímavostí je, že po odcizení nebylo jasné, kdy přesně socha zmizela. Někteří lidé si sice všimli, že umělecké dílo není na svém místě, mysleli si ale prý, že socha byla odvezena k restaurování a renovaci, proto nikdo neoznámil, že chybí. Na krádež pak přišli strážníci. Také v trestním spisu není přesné datum krádeže uvedené, mělo k ní dojít v nezjištěný den v době od 14. do 26. srpna 2023.

