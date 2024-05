Nahrávky pořídila na mobilní telefon bývalá uklízečka jeslí, která v zařízení pracovala devět let. „Když se mě někdo zeptal na jesle, řekla jsem, že to nejsou jesle, ale dětské vězení,“ řekla u soudu.

U soudu vypovídala také klíčová svědkyně případu, bývalá uklízečka jeslí, jež pořídila zásadní důkazy – zvukové nahrávky z herničky. Na nich stojí obvinění, podle kterého měly nejméně od roku 2018 do července roku 2021 obžalované používat fyzické tresty vůči nezletilým dětem ve věku od 1 do 3 let, zejména v podobě plácání otevřenou rukou přes hlavu, přes ruce, tahání za uši a za vlasy, trestání ve formě sezení dětí v koutě na linoleu, a to i bez spodní části oděvu. „Používaly vulgárních nadávek vůči dětem a před dětmi, kdy užívaly výrazy jako smrade, hajzle, parchante, trubko, spratku, mrcho, říkaly zesměšňující poznámky vůči dětem, nechávaly děti v počůrané nebo pokakané plínce delší dobu,“ stojí v obžalobě, kterou u soudu přednesl státní zástupce Ondřej Koutný.

„Nelíbilo se mi, jak se obžalované chovají k dětem. Bouchaly je, nechávaly je za trest sedět na studeném lině, zavíraly je samotné za dveře. Některé děti z toho měly panickou hrůzu,“ řekla svědkyně u soudu. Podle ní byla péče o děti v jeslích špatná, zaměstnankyně prý s nimi nic nedělaly, na procházky chodily minimálně, pouze vysypaly hračky na koberec a děti si s nimi samy hrály. „V jeslích si hlavně povídaly a když je některé dítě rušilo, tak ho potrestaly,“ uvedla ve své výpovědi u soudu. Zmínila také konkrétní případy, kdy měla jedna z obžalovaných „rvát“ chlapečkovi jídlo do pusy až se pozvracel a jiná prý měla obzvlášť spadeno na jedno z děvčátek, které údajně stranila od ostatních dětí. „Často jsem slyšela, jak říkají, že nejsou žádné služky, ať si s dětmi na procházky chodí rodiče, nebo když jsi se posr…, tak si v tom buď,“ tvrdila bývalá uklízečka jeslí. Děti prý zůstávaly v pokakaných nebo počůraných plínkách delší dobu.

Na dotaz státního zástupce uvedla, že se takto k dětem chovaly všechny tři obžalované stejně. „Nahrávala jsem je asi tři roky, některé nahrávky jsem ale musela vymazat, neboť se mi zahltil mobil a stáhnout je na jiné úložiště jsem neuměla. Pořídila jsem si kvůli tomu lepší mobil s vyšší pamětí a nahrávala znovu zhruba rok a půl, kdy to jen šlo,“ popsala svědkyně.

Nahrávky na mobil položený na skříňce prý pořídila, aby získala důkazy o špatném zacházení s dětmi. Šla pak prý za žateckou starostkou a když se rok a půl nic nedělo, věc oznámila na policii. „S nahrávkami jsem nijak nemanipulovala, nestříhala je, nespojovala. Neumím to a ani jsem si je nepřehrávala, nechtěla jsem ten dětský pláč poslouchat ještě doma,“ řekla u soudu.

Jejich přehrávání bude hlavní náplní dalšího jednání lounského soudu, které je v plánu v létě.

Všechny tři obžalované výpověď jejich bývalé kolegyně z jeslí označily za nepravdivou. „Nezakládá se na pravdě,“ shodly se ve svých vyjádřeních.

Okresní soud v Lounech začal projednávat kauzu žateckých jeslí letos v březnu. Všechny tři obžalované ženy, vedoucí jeslí Beata U. a pěstounky Eva D. a Libuše S., hned na začátku vinu odmítly. „Odmítám, co stojí v obžalobě. Není to pravda,“ řekla Beata U. V jeslích pracovala od roku 1993, od roku 2001 jako jejich vedoucí. „Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by si někdo na moji práci stěžoval. Kdybych dělala něco špatně, určitě by někdo měl výhrady,“ sdělila před soudem. Odmítla, že by se v jeslích používaly výchovné tresty, nadávky nebo se děti nechávaly pokakané, počůrané nebo někde samy. „Děti jsme braly jako vlastní, měly jsme k nim nejlepší vztah,“ řekla.

Libuše S. pracovala v jeslích přes třicet let. „Za tu dobu jimi prošly stovky dětí, nikdy si žádný z rodičů nestěžoval. O děti jsem se starala, jako by byly moje, snažila jsem se, aby se něco formou hry naučily, rozhodně jsem žádnému dítěti fyzicky neublížila, nejsem si vědoma, že bych byla na nějaké dítě zlá,“ řekla u soudu. Připustila ale, že v nějaké vypjaté situaci použila nevhodný výraz. „Bylo to spíš konstatování mezi námi kolegyněmi, bylo to vyřčeno v komunikaci s nimi, ne směrem k dětem. Je mi to líto, dospělý člověk by takto neměl reagovat,“ sdělila ve své výpovědi u soudu. Odmítla, že by děti za trest seděly na linu. „Chtěly tam sedět, protože se jim na něm s některými hračkami hrálo lépe, nepadaly jim tolik jako na koberci,“ vysvětlila.

Také Eva D., která v jeslích pracovala od svých 17 let až do důchodu, u soudu připustila, že někdy nějaké nevhodné slovo zaznělo. „Občas jsem ho použila, je mi to líto, omlouvám se za to,“ řekla. I ona odmítla, že by děti fyzicky trestala. „Pokud se dítě vztekalo, rušilo ostatní, vzaly jsme ho za dveře, kde jsme se ho snažily v jiné místnosti uklidnit pomocí hraček nebo díváním se z okna. Určitě ale děti nikdy nebyly samy,“ prohlásila. Odmítla, že by děti zůstávaly delší dobu v počůraných nebo pokakaných plínách nebo že by je nutily jíst jídlo násilím.

V této citlivé kauze zahájili policisté úkony trestního řízení v srpnu roku 2021. Podle zákona obžalovaným hrozí až pět let vězení. Vysoká trestní sazba je dána tím, že podle obžaloby ženy páchaly čin po delší dobu. U soudu se budou zmíněné nahrávky přehrávat v srpnu, v září budou vypovídat případní další svědci.