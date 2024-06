Co se v článku dále dočtete?

Obžalovaný loni 3. června odpoledne při jízdě po zmíněné silnici přehlédl před ním ve stejném směru jedoucí cyklistku. „Pravou přední částí automobilu ji srazil na vozovku a odhodil do pole. Žena při nehodě utrpěla řadu těžkých se životem neslučitelných zranění a byla na místě mrtvá,“ stojí v obžalobě 77letého muže z Kladenska z přečinu usmrcení z nedbalosti.

Cyklistka na Podbořansku nepřežila střet s autem. Řidič ji zřejmě přehlédl

Senior u lounského soudu využil institutu prohlášení viny, k činu se tak, jak je popsán v obžalobě, přiznal. Senát se tedy nezabýval tím, jak k nehodě došlo, řešila se výše trestu pro obžalovaného. „Je mi to hrozně líto, trápím se tím od té chvíle, ještě víc se musela trápit rodina (cyklistky – pozn. red). Mrzí mě to, nečekal jsem, že se mi po šedesáti letech, co mám řidičák, něco takového stane,“ řekl Jiří K. u soudu.

Dvěma rodinným pozůstalým vyplatila pojišťovna dohromady 1,8 milionu korun, obžalovaný každému jako nemajetkovou újmu zaplatil dalších 250 tisíc korun. Od té doby, kdy k nehodě došlo, prý za volant nesedl.

Loupežné přepadení na autobusovém nádraží v Lounech. Útočník kopal oběť do hlavy

Státní zástupce Tomáš Voldřich ve své závěrečné řeči upozornil na tragické následky nehody, poukázal ale na polehčující okolnosti hovořící pro obžalovaného. „Svého jednání lituje, přiznal se, uhradil náhradu nemajetkové újmy nad rámec toho, co poškozeným zaplatila pojišťovna, jedná se o bezúhonnou osobu, navíc projevil určitou míru sebereflexe, když po nehodě přestal řídit,“ vypočetl u soudu. Senior, ač je držitelem řidičského oprávnění řadu let, má pouze jediný zápis v kartě řidiče – pětisetkorunovou pokutu za dopravní přestupek dostal v roce 2009.

Senát lounského soudu se ztotožnil s návrhem obžaloby na podmíněný trest. Ten je na dva a půl roku, senior navíc nesmí dva roky řídit. Obžaloba i obhajoba se vzdaly práva na odvolání a rozsudek je tak pravomocný.

Mohlo by vás zajímat: Žena z Lounska prodávala důchodci dceru. Její stíhání zastavili, muž má 5 let