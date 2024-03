Klade ženám za vinu, že v období nejméně od roku 2018 do července roku 2021 jako zaměstnankyně jeslí používaly fyzické tresty vůči nezletilým dětem ve věku od 1 do 3 let, zejména v podobě plácání otevřenou rukou přes hlavu, přes ruce, tahání za uši a za vlasy, trestání ve formě sezení dětí v koutě na linoleu, a to i bez spodní části oděvu.

„Používaly vulgárních nadávek vůči dětem a před dětmi, kdy užívaly výrazy jako smrade, hajzle, parchante, trubko, spratku, mrcho, říkaly zesměšňující poznámky vůči dětem, nechávaly děti v počůrané nebo pokakané plínce delší dobu,“ stojí v obžalobě, kterou u soudu přednesl státní zástupce Ondřej Koutný.

Podle ní také zavíraly děti za trest za dveře a nechávaly je tam samotné plakat i několik desítek minut. „Vyhrožovaly dětem tím, že pokud něco neudělají, tak půjdou za dveře. Říkaly dětem u oběda, že když nebudou jíst, tak půjdou za trest za dveře na chodbu nebo půjdou do kouta na linoleum a i jiným způsobem je nepřiměřeně nutily ke snězení jídla. Nechávaly samotné dítě ležet v postýlce za zavřenými dveřmi v herně bez dohledu,“ uvedl Ondřej Koutný.

Podle obžaloby se takto v uvedeném období chovaly minimálně k deseti dětem.

Všechny tři obžalované ženy, vedoucí jeslí Beata Urbánková a pěstounky Eva Dostrašilová a Libuše Stupková, vinu odmítly. U soudu vypovídala z časových důvodů ve středu 20. března jen prvně jmenovaná, zbylé dvě budou vyslechnuty při dalším jednání v druhé polovině května.

„Odmítám, co stojí v obžalobě. Není to pravda,“ řekla Beata Urbánková. V jeslích pracovala od roku 1993, od roku 2001 jako jejich vedoucí. „Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by si někdo na moji práci stěžoval. Kdybych dělala něco špatně, určitě by někdo měl výhrady,“ sdělila před soudem. Odmítla, že by se v jeslích používaly výchovné tresty, nadávky nebo se děti nechávaly pokakané, počůrané nebo někde samy. „Děti jsme braly jako vlastní, měly jsme k nim nejlepší vztah,“ řekla.

V této citlivé kauze zahájili policisté úkony trestního řízení v srpnu roku 2021. Je založené na výpovědích bývalé zaměstnankyně a rodičů dětí, které jesle před lety navštěvovaly. Mezi důkazy figurují fotografie a zvukové nahrávky natočené na mobil. Na nich je postavená podstatná část obžaloby.

Tak vypadal objekt žateckých jeslí:

„Jak by se vám líbilo, kdyby se někdo takto choval k vašim dětem, že by jim vulgárně nadával?“ zeptal se obžalované Beaty Urbánkové samosoudce Martin Kredba. „Adekvátní to není, asi bych si promluvila s učitelkou,“ odpověděla.

Na přímý dotaz soudce nezpochybnila pravost nahrávek. Ty u soudu zazní na jednom z dalších jednání. Kromě dvou obžalovaných bude vypovídat také bývalá uklízečka jeslí, která nahrávky pořídila.