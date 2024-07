Okresní soud v Lounech uznal v úterý 16. července Michala B. vinným a odsoudil ho k podmíněnému trestu v délce 18 měsíců a peněžitému trestu 10 tisíc korun.

Lounský soud v této věci rozhodl na konci loňského roku trestním příkazem, Michala B. odsoudil ke stejně dlouhé podmínce. Státní zástupce se ale odvolal, požadoval také peněžitý trest. Proto se případem soud zabýval letos v hlavním líčení, v novém výroku se s ním ztotožnil.

„Obžalovaný není člověk, který se dopouštěl trestního jednání. Na druhou stranu si ale nepřipouští, že koná něco závadného, podmínka by pro něj v životě neznamenala žádné větší omezení, proto jsem se ztotožnil s návrhem státního zástupce a uložil i peněžitý trest,“ vysvětlil soudce Jan Jouza. Podle jeho vyjádření nebylo o vině obžalovaného pochyb. „K většině textu v obžalobě se přiznal, součástí spisového materiálu je elektronická komunikace, důkazy do sebe zapadají. Navíc svědek vše věrohodně popsal,“ přiblížil.

Jak vyplynulo z jednání u lounského soudu, Michala B. vyprovokovalo vyjadřování ženy z Podbořanska na sociální síti, které bylo údajně protiukrajinské a probabišovské. Na jeho zprávu o „černé svini co volí Babiše“ reagoval její syn, kterému loni v lednu těsně před konáním druhého kola voleb prezidenta ČR napsal: „nazdar zmrde černej posílám ti kouzlo do prdele ti naleze rakovina a každému kdo to hodí babišovi tam naleze taky protože zmrdi jako ty na soc dávkách by měli chcípat hlady když nemakaj“. A přidal větu „už tě čekám“, k čemuž připojil obrázek se třemi náboji. V telefonátu mu podle obžaloby řekl, že je černá svině, že vyvraždí celou jeho rodinu, že přijede a postřílí je, pokud budou volit Babiše.

„Máma na internetu sdílela nějaké video s panem Babišem, proto na to asi zareagoval. Když jí vyhrožoval smrtí, volal jsem mu, co si to dovoluje, vyhrožoval mi, že mě zastřelí, že zabije moji rodinu, proto jsem to oznámil na policii,“ popsal muž z Podbořanska, který u soudu vypovídal jako svědek. Podle jeho slov jednání obžalovaného vedlo k tomu, že on ani jeho matka loni ke druhému kolu prezidentské volby nešli. „Když vám někdo posílá kulky a vyhrožuje smrtí, nevíte, co máte čekat. Běžně chodíme volit, ale teď jsme nešli, matka se obávala, aby nám obžalovaný něco neudělal,“ řekl.

Michal B. s rozsudkem soudu nesouhlasil, okamžitě se proti němu odvolal. „Svědek lhal, v jeho výpovědi u soudu a v přípravném řízení jsou rozpory. Obžaloba vytrhala věty z kontextu celého děje, odmítám, že bych se dopustil nějakého přečinu ani trestného činu, maximálně přestupku,“ řekl. Ve své závěrečné řeči, u soudu se hájil sám, upozornil na tvrzení proti tvrzení. „Nikdy jsem nikomu neupíral volební právo,“ dodal muž, který se u soudu netajil svými protikomunistickými a protibabišovskými názory. Případ po jeho odvolání bude řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.

Volby prezidenta České republiky probíhaly loni v lednu. Z osmi kandidátů postoupili do druhého kola dva, ve kterém Petr Pavel zvítězil nad Andrejem Babišem.

