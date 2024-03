U soudu Aleš T., Michal M. a Miroslav Č. nevypovídali, na což měli sice právo, nicméně v konečném důsledku jim to spíš uškodilo. „Možná kdyby u soudu popsali, co se stalo, mohli jsme se zabývat případnými rozpory v jejich vyjádřeních a ve vyjádřeních poškozeného a svědkyně,“ řekl po vyhlášení rozsudku předseda senátu Jan Jouza.

Verdikt pro Miroslava Č. a Michala M. znamená tři roky vězení s podmínečným odkladem na čtyři léta. Aleš T., který měl sehrát v případu nejaktivnější roli, se podle vyjádření předsedy senátu jen těsně vyhnul nepodmíněnému trestu. Rozsudek v jeho případě zní tři a půl roku vězení s podmíněným odkladem na pět let.

Ani jeden verdikt není pravomocný, obhájkyně Michala M. a Miroslava Č. Andrea Židová stejně jako státní zástupce Jaroslav Novák si ponechali lhůty na odvolání. Aleš T. se odvolal na místě. Případ tak bude řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.

Událost se odehrála v červnu 2021. Trojice podle obvinění vypátrala zloděje v chatě na kraji Žatce pod Velichovem, kde krátce pobýval u své známé, svědkyně v případu. Kvůli jiné trestné činnosti po něm pátrala policie. „Poškozený na výzvu obviněných vyšel z chaty ven, neboť se domníval, že se jedná o příslušníky policie. Lehl si podle pokynů na břicho, následně mu jeden z obviněných svázal ruce za zády umělohmotnou páskou. Na poškozeného křičeli a fyzicky jej napadli pěstí do obličeje, poté jej obvinění proti vůli poškozeného odtáhli na polní cestu, kde měli zaparkované vozidlo Volkswagen Transporter,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák.

„Domníval jsem se, že jde o policisty, neboť jsem byl v té době v pátrání. Jeden z nich držel v ruce pistoli,“ řekl už dřív u soudu poškozený. Podle jeho výpovědi ho potom muži převezli v autě mezi chmelnice poblíž Žatce, kde dostal násadou či obuškem do chodidel další příděl ran se slovy, že to tam pro něj končí. Pak jej trojice odvezla na policejní služebnu v Žatci, při jízdě měl prý na hlavě nasazenou igelitovou tašku. „Bál jsem se o život. Ještě dnes mám z události psychické trauma,“ tvrdil poškozený.

Z policejního oddělení jej sanitka odvezla na chirurgii žatecké nemocnice, kde mu bez dalších lékařských zákroků diagnostikovali zlomeninu nosních kůstek a kontuzi nohou. „Měl jsem nateklá chodidla, dlouho jsem nemohl pořádně chodit. Zdravotní problémy mám dodneška,“ řekl u soudu. Poškozený za hlavního iniciátora označil Aleše T.

Proti obžalovaným stály výpovědi poškozeného a svědkyně, u soudu se přehrávaly videozáznamy z policejní služebny, vypovídali i službu konající policisté. Mezi důkazy byla i whatsappová komunikace obžalovaných prostřednictvím mobilních telefonů.

Obžalovaným hrozilo až osm let vězení. Rozsudek je podobný tomu, jaký trest navrhoval státní zástupce. „Průběh líčení prokázal vinu, jak byla popsána v obžalobě. S výpověďmi svědkyně a poškozeného korespondují lékařská zpráva, fotodokumentace, videozáznam. To, že poškozený měl ve svých výpovědích určité nejasnosti, přisuzuji tomu, v jakém byl psychickém stavu. Nacházel se v obrovském stresu, musel mít strach,“ řekl Jaroslav Novák.

Obhájkyně Andrea Židová naopak má za to, že skutek, jak je popsán v obžalobě, se u soudu neprokázal a požadovala zproštění viny. „Poškozený byl opakovaně trestán, dlouhodobě užíval návykové látky. V jeho výpovědi jsou zásadní rozpory, nejsou to drobné odchylky, které by se daly ospravedlnit jeho stavem,“ řekla. „ Vzhledem k tomu, jaký život poškozený vedl, nevylučuji, že si zranění mohl způsobit sám,“ dodala.

Tyto argumenty ve svém verdiktu soudní senát odmítl. „Nebylo to tak, že se poškozený sám zbil, sám svázal a odvezl na policii. Své výpovědi se držel, ze znaleckého posudku na jeho osobu nevyplynulo, že by to byl nějaký bájný vypravěč,“ řekl Jan Jouza. S tím, co řekli poškozený a svědkyně, podle jeho vyjádření koresponduje i zmíněná komunikace mezi obžalovanými na whatsappu.

