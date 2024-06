/FOTO, VIDEO/ Senior s nadprůměrným IQ po léta zneužíval nezletilou školačku. Její matka od něj kasírovala přes půl milionu, soudu unikla kvůli nemoci.

Šestašedesátiletý muž z Berouna znásilňoval nezletilou školačku ze sociálně slabé rodiny na Lounsku. Počínal si tak skoro po celý její první stupeň základní školy. Za pomoci matky s dívkou nejprve tři roky vedl sexuálně laděné hovory a videohovory. Další tři roky za dívkou pravidelně jezdil a sex si s ní užíval napřímo. Krajský soud v Ústí nad Labem ho za to dnes, v úterý 25. června, odsoudil k nepodmíněnému trestu 5 let vězení. Musí také zaplatit 450 tisíc na nemajetkové újmě. Muž sice přiznal vinu, proti výši trestu se ale možná odvolá. Rozsudek je zatím nepravomocný a věcí se ještě může zabývat pražský vrchní soud.

Kriminální činnost trvala nejméně od roku 2017 do zimy 2023. „V úmyslu uspokojit svůj sexuální pud opakovaně v přesně nezjištěném počtu uskutečnil telefonní hovory s poškozenou se sexuální tematikou,“ popsal státní zástupce Jakub Juřica s tím, že dále muž prostřednictvím aplikace Messenger s dívkou provedl videohovory, na nichž musela poškozená nosit svůdné oblečené, svlékat se a jednat dle pokynů matky. „Například tak, že obviněného oslovovala slovy můj otroku,“ poukázal žalobce s tím, že muž u těchto videohovorů masturboval. Tak to šlo po tři roky.

Zásadnější skutky přišly pak. Od roku 2020 do 28. února 2023 se jednou za 2 týdny až jednou za měsíc s nezletilou ukájel přímo u ní doma. Detaily z obžaloby s ohledem na poškozenou a její blízké nezveřejňujeme, sex měl ale prvky sadomasochismu.

Obžalovaný se kál. „Je mi to všechno líto. Uvědomuju si to, chci se napravit, už se ničeho takového nedopustím. Nikdy jsem jí nechtěl ublížit, ale prostě jsem blbej,“ prohlásil muž. Státní zástupce pro muže neměl příliš slitování. „Jednalo se o závažné a společensky sexuálně zvrhlé jednání, jímž si nezletilá osvojovala škodlivé návyky, které mohly vést k jejímu morálnímu úpadku,“ upozornil Jakub Juřica.

Do vězení se muži nechtělo, chtěl se vykoupit odškodným

Mužova kajícnost mu pomohla k o něco nižšímu trestu, než navrhoval žalobce. Soudce Ondřej Peřich mu uložil trest 5 let ve věznici s ostrahou a zaplacení 450 tisíc korun na nemajetkové újmě.

Předseda senátu ocenil doznání muže. „Bylo to obrovské pozitivum,“ konstatoval soudce. Senát zvažoval, zda uložit nepodmíněný trest, jak chtěla obhajoba. Muž totiž prakticky na rovinu řekl, že když mu dají podmínku, tak dívce složí peníze hned. Když ho pošlou do vězení, tak ne. Basa by prý pro něj byla likvidační. Argumentoval svými nemocemi, tím, že se stará o matku a podporuje manželku ve vedení domácnosti.

Soud sice přihlédl k tomu, že iniciátorem vztahu staršího muže a malé dívky byla její matka. A že kdyby se tato žena s mužem nepotkala, ke kriminální činnosti nemuselo vůbec dojít. Z mužových peněz někdy asi žila celá rodina, ale ani to nakonec podle senátu není omluva. „Trpěla mladá dívka, která se teprve rozvíjela. Z toho se nelze vykoupit,“ řekl Peřich. Muž sice prohlásil, že jeho jednání „byla blbost“. Ale podle soudu si to měl uvědomit dřív. Proti němu hovořila délka kriminálního jednání a to, že zdaleka nebylo jednorázové. I tak dostal trest na samé spodní hranici trestní sazby.

Znalec-psychiatr o muži uvedl, že jeho pobyt na svobodě není společnosti nebezpečný. Sexuolog konstatoval u muže parafilii typu masochismus a fetišismus, vyloženě na děti ale zaměřený není. Závadové chování bylo podle experta motivováno mužovou sexuální nezdrženlivostí. Měly na ně vliv mírně snížené ovládací schopnosti. Možnost resocializace muže je dobrá. Psycholog u něj konstatoval nadprůměrné IQ ve výšce 126. Je vysokoškolsky vzdělaný, dříve netrestaný, má široké sociální zázemí a je si vědom nepřístojnosti jeho jednání. Má náhled na čin, vyjadřuje lítost, uvedl dál odborník.

Muži se prodávala i sama matka. Občas živil celou rodinu

Státní zástupce Jakub Juřica chtěl pro muže dokonce 6,5 let natvrdo. Připomněl, že šlo o dítě ve věku 6-11 let a jednání trvalo 5 let, přičemž rostlo na intenzitě. „Nebylo to nahodilé, ale pravidelné,“ připomněl Juřica s tím, že dívka nebyla schopná se účinně bránit a odpor vyjadřovala jen pláčem. Muž si přitom byl vědom svého dominantního postavení. Jeho motivací bylo jen sexuální ukojení a nezdrženlivost a uvědomoval si protiprávnost jednání.

Psycholožka, která zkoumala poškozenou dívku, u ní popsala negativní projevy. Nezjistila zásadnější trauma, jen tendenci k disharmonické osobnosti, kdy dlouhodobé zneužívání rozhodně je negativní činitel. Dívku v současnosti vychovává otec. Trestní stíhání matky bylo zastaveno kvůli její vážné nemoci. Podle zmocněnce dívky jí muž posílal i přes 20 tisíc měsíčně, celkem to bylo přes 600 tisíc korun. Je ale pravděpodobné, že to nebylo jen za kontakty s dívkou.

Podle informací Deníku měl odsouzený muž sexuální problémy v manželství a zkoušel experimentovat. Prodávala se mu i sama matka a nabízela mu i ženy v jejím okolí. Otec o prodávání dívky nevěděl. Na věc se přišlo víc než před rokem krátce po posledním mužově sexuálním útoku tak, že se dívka svěřila učitelce.

