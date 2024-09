Poškozeného v Žatci za kruhovým objezdem u Kauflandu ve směru na Most předjel a v Podměstí u benzínové pumpy u přechodu pro chodce jej takzvaně vybrzdil. Vystoupil, přišel ke stojícímu autu a když kolega z práce sedící na místě řidiče stáhl okénko, dal mu dvě pěsti do obličeje a kopanec. Vše doprovodil slovy, že soka v lásce zabije.

Nebezpečnost útoku obžaloba spatřovala v tom, že poškozený měl nasazené brýle. Jejich rozbitá skla mohla způsobit závažná poranění očí. „Při opakovaném úderu pěstí do oblasti levého oka spojeném s rozbitím skleněné výplně dioptrických brýlí na obličeji poškozeného mohl následný účinek střepů způsobit v obličejové části hlavy poškozeného i mnohem závažnější poranění nebo poranění důležitého orgánu, například poranění oka a nitroočních struktur s možností trvalé poruchy či ztráty zraku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce David Verner.

Při projednávání případu u soudu obhajoba skutek nerozporovala, vyhradila se ale proti právní kvalifikaci. K těžkému ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinům nebezpečného vyhrožování a výtržnictví prý nedošlo. „Ani jsem nevěděl, že poškozený nosí brýle. Do auta jsem pořádně neviděl, z práce jsem ho znal, že chodí bez brýlí. Určitě jsem ho nechtěl vážně zranit. A že jsem mu vyhrožoval smrtí? To jsem nemyslel vážně, ani si neuvědomuji, že jsem to říkal,“ řekl Roman K. „Chtěl jsem si jen promluvit, ale nezvládl jsem to. Štvalo mě, že s ní je. Tahle to nemělo dopadnout,“ dodal.

Útok částečně nahrála kamera, kterou měl poškozený zapnutou v autě. Zaznamenala také slovní výhrůžky smrtí. „Obžalovaný mě vybrzdil, vystoupil z auta a zeptal se mě „Co s ní mám?“ Než jsem stačil odpovědět, dostal jsem ránu pěstí. Nemohl jsem se moc bránit, byl jsem v autě připoután bezpečnostním pásem. Následovala další rána pěstí do obličeje, pak kopanec do levého ramene a částečně na čelist,“ vypověděl u soudu poškozený.

Dalším důkazem při projednávání případu byl znalecký posudek v oboru zdravotnictví a výpovědi žen, které incident viděly z benzínové pumpy. Právě ony přivolaly záchranku a policii. Poškozenému na chirurgii mimo jiné vyčistili rány a vyjmuli skleněné střepy z oka. Brýle používá při řízení ve tmě.

Státní zástupce Ondřej Koutný ve své závěrečné řeči u soudu na právní kvalifikaci útoku trval. „Obžalovaný musel poznat, že má poškozený nasazené brýle, je pravděpodobné, že to viděl, musel to poznat, když mu dal první pěstí na obličej. Když pokračoval v útoku, bylo jen dílem náhody, že poškozený neutrpěl vážnější zranění oka,“ řekl.

Obhajoba se snažila tyto argumenty vyvrátit. „Obžalovaný jednal v afektu, je pravděpodobné, že brýle neviděl, prostě si jich nevšiml. Pokus o těžké ublížení na zdraví by optikou tohoto případu pak mohla být každá facka nebo pěstí, která by směřovala na obličej s brýlemi,“ uvedl obhájce Jan Blažek. S právní kvalifikací, jak uvedla obžaloba, nesouhlasil, skutek považuje za přestupek. Tvrdil, že vzhledem k okolnostem nebyla naplněna ani skutková podstata trestného činu výtržnictví.

Soudní senát se v rozsudku ale přiklonil k argumentům státního zastupitelství. Obžalovaného odsoudil k tříleté podmínce a povinnosti uhradit škodu a nemajetkovou újmu ve výši přibližně 80 tisíc korun.

„Brýle jsou běžná kompenzační pomůcka, obžalovaný si jich všimnout mohl a když poprvé udeřil poškozeného do obličeje, mohl poznat, že je má. A měl vědět, že mu může vážně ublížit,“ řekl při zdůvodnění rozsudku Martin Kredba. Ten není pravomocný. Obhajoba si ponechala lhůtu na odvolání, státní zástupce se jí vzdal.