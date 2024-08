Na nahrávkách byla jasně slyšet v prostředí malých dětí nevhodná slova. „Smrade jeden drzý“, „Je to čůza“, „mrcha“, „hajzl jeden“. Dvě z obžalovaných ve svých dřívějších výpovědích u soudu připustily, že občas před dětmi použily nevhodná slova. „Občas jsem ho použila, je mi to líto, omlouvám se za to,“ řekla jedna z obžalovaných Eva D. „Bylo to spíš konstatování mezi námi kolegyněmi, bylo to vyřčeno v komunikaci s nimi, ne směrem k dětem. Je mi to líto, dospělý člověk by takto neměl reagovat,“ sdělila ve své výpovědi druhá obžalovaná Libuše S.

Podle obžaloby ale ženy také používaly fyzické tresty zejména v podobě plácání otevřenou rukou přes hlavu, přes ruce, tahání za uši a za vlasy. Podle žalobce také zavíraly děti za trest za dveře a nechávaly je tam samotné plakat i několik desítek minut. „Vyhrožovaly dětem tím, že pokud něco neudělají, tak půjdou za dveře, říkaly dětem u oběda, že když nebudou jíst, tak půjdou za trest za dveře na chodbu nebo půjdou do kouta na linoleum, a i jiným způsobem je nepřiměřeně nutily ke snědení jídla, nechávaly samotné dítě ležet v postýlce za zavřenými dveřmi v herně bez dohledu,“ uvedl Ondřej Koutný. Podle obžaloby se takto od roku 2018 do července roku 2021 chovaly minimálně k deseti dětem.

„Přestaň, nebo ti dám na zadek!“ „On je na ránu.“ „Chceš dostat na zadek?“ To jsou věty, které byly na nahrávkách několikrát slyšet. Stejně jako zvuky, které mohou být interpretované jako plácnutí dítěte. To však obhajoba odmítla s tím, že tyto nespecifické projevy mohly být způsobené něčím jiným. „Je to nic neříkající zvukový záznam. To co je vykládáno jako plácnutí dítěte, mohl být úplně jiný zvuk. Mohlo jít třeba o zatleskání, které použily ke zvýšení důrazu svých slov,“ řekla jedna z obhájkyň. Následné brečení dětí prý mohlo vyvolat to, že mu byla „zatrhnuta“ jeho činnost.

Obžaloba ženy viní také z toho, že brečící děti posílaly „za dveře“. V nahrávkách zazněly věty „Běž, nikdo tě poslouchat nebude!“, „Přestaň, nebo půjdeš zpátky za dveře!“. „Podle mého názoru z nahrávek vyplývá, že děti za dveřmi byly. A nebyly tam krátkou dobu,“ řekl státní zástupce Ondřej Koutný. Naopak podle obhajoby to zvukové záznamy neprokazují. To, že by se v jeslích nechávaly děti někde samy, ve své výpovědi také odmítla obžalovaná Beata U. „Pokud dítě „za dveřmi“ bylo, byla jsem tam s ním, utěšovala jsem ho tam. Nepotřebovaly jsme, aby jedno dítě rozbrečelo i ty ostatní,“ řekla.

Ostatně dětský brek byl na nahrávkách slyšet velmi často. „Brečení bylo součástí naší práce, byly děti, které brečely pořád,“ vysvětlila Beata U.

Nahrávky svědkyně pořizovala od roku 2018, ne všechny měly orgány činné v trestním řízení k dispozici. „Ty starší jsem musela vymazat, neboť se mi zahltil mobil a stáhnout je na jiné úložiště jsem neuměla. Pořídila jsem si kvůli tomu lepší mobil s vyšší pamětí a nahrávala znovu zhruba rok a půl, kdy to jen šlo,“ popsala svědkyně. Nahrávky na mobil položený na skříňce prý pořídila, aby získala důkazy o špatném zacházení s dětmi. „Bouchaly je, nechávaly je za trest sedět na studeném lině, zavíraly je samotné za dveře. Některé děti z toho měly panickou hrůzu,“ řekla svědkyně u soudu.

Všechny tři obžalované výpověď jejich bývalé kolegyně z jeslí označily za nepravdivou. „Nezakládá se na pravdě,“ shodly se ve svých vyjádřeních. Zároveň odmítají tvrzení, která stojí v jejich obžalobě.

Nahrávky mají prokázat trestnou činnost obžalovaných, i přesto na nich v drtivé většině u soudu zazněly běžné zvuky dětského kolektivu jeslí. Jak si děti hrají, jí, pijí, zaměstnankyně si povídají. Další se mají pouštět v září, na kdy je v plánu pokračování projednání této věci.