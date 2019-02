Ústí nad Labem - Finalistka Česko-Slovenské SuperStar Alžběta Kolečkářová zpívá v sobotu v Letním kině v Ústí.

I velký hit Andělskej flám ze své první desky „To cítím" (Universal 2011) představí v sobotu festivalu Labské léto mladá nadějná zpěvačka Alžběta Kolečkářová (20), rodačka z Napajedel, finalistka soutěže Česko-Slovenská SuperStar.

„Po vydání CD jezdím koncerty akustické s kytaristou či s kapelou. Zkoušíme u nás ve zkušebně v Biskupicích na Moravě, na léto jsme sestavili playlist z nového CD i z nově vzniklých věcí s kapelou. „Další tvorba bude čistě moje," slíbila Deníku Alžběta.

Kde nové písničky vznikají?

Sedím teď pět hodin denně u klavíru nebo s kytarou někde na louce. A vymýšlím tam české a anglické věci, ve kterých je kus mě a mají nějaký smysl v životě.

Co vás čeká, co plánujete?

Chystám se jít bydlet do Prahy, chci na DAMU, ale potrvá to asi rok, než tomu tak bude. Nejdřív musím od září dodělávat maturitu, kterou jsem si kvůli „práci" odložila. Právě mi vyšel 3. singl „Sotva dýchám", snad k němu bude i videoklip. Plánuji i duet s někým z Česka mě blízkým, napřed ho ale musím napsat. A musí to byt hodně dobré, aby to fungovalo.

Co myslíte, hodí se vaše jméno dobře do šoubyznysu?

Možná je ve hře i pseudonym do budoucna, teď mě totiž mají lidi hodně spojenou se zpěvačkou Adele, se SuperStar s hodně usedlou image. Navíc moje jméno není to pravé vzhledem k tomu, že chci do budoucna vystupovat globálně. Navíc jsem spontánní, o dost divočejší než to z CD zní.

Proč? Vždyť je nové a vaše.

Ze soutěže jsem šla v momentě, kdy o mně lidi měli z obrazovky určité mínění. (povzdech) Jenže obrazovka a talentové soutěže neukáží člověka jaký je, ale jak se to hodí těm, co to mají na starost…

Jakou hudbu tedy chcete dělat?

Chtěla bych zpívat energickou hudbu, reggae, ska, punk, rock, a zacházet i do alternativ. Chtěla bych také menší tour v divadlech s hudebníky s akustickými nástroji…

Je to ale dost práce, na určité věci ještě musím přijít a něco se ještě musí stát, aby vše mělo přímočarý vývoj.

Co si běžně dost užíváte?

Třeba pořádně našláplý koncert s kapelou na fesťáku. Není nad to! (smích)

A o co tedy vlastně usilujete?

Byla bych ráda, kdyby lidi našli správnou cestu v životě, dokázali se radovat z maličkostí, ale nespokojili se s málem. Chtěla bych jim dělat radost tím, co dělám. Vždyť co bych bez nich byla?! Jenže je to těžké. „Ti vyšší", pod nimiž se my umělci ocitáme, jsou zaslepeni ekonomikou. Takže mám pocit, že to vše trochu postrádá původní myšlenku.

10. festival LABSKÉ LÉTO 2012: Hvězdy, radosti a překvapení

sobota 1. září, Letní kino Ústí

12.00 otevření areálu

13.00 začátek programu

13.40 Václav NECKÁŘ

14.30 ANNA K

15.30 Petr KOLÁŘ

16.30 Alžběta KOLEČKÁŘOVÁ

17.45 Josef VOJTEK

19.00 Marek ZTRACENÝ

20.15 Michal HRŮZA a kapela Hrůzy

21.30 Janek LEDECKÝ & ŽENTOUR

…a efektní OHŇOSTROJ na závěr

„Přijďte na POŘÁDNÝ MEJDAN, nezapomeňte ale ani na své ratolesti. Také pro ně chystáme na sobotu SPOUSTU ATRAKCÍ, kolotočů a pěkných SOUTĚŽÍ. Jubilejní desáté Labské léto 2012 začíná v sobotu 1. září ve 13.00 v Letním kině v Ústí nad Labem," zvou na zítra pořadatelé. Více: www.labskeleto.cz

Předprodej na festival Labské léto 2012 je na recepci akci pořádajícího Hitrádia FM (Stroupežnického 2, Ústí, tel. 475 216 050) v pracovní den (9.00 – 16.00). Vstupenky oproti loňsku dost zlevnily, 1 osoba platí jen 99 Kč. Výhodné rodinné vstupné (tedy 2 dospělí a 2 děti do 15 let či do 150 cm) pak je 249 Kč. Lístky na akci budou samozřejmě k mání i v sobotu přímo na místě.