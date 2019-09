Čtyři poničená auta při natáčení, bitka za jízdy v autobuse, ale i při vaření v kuchyni, rvačka v jedoucím autě. Příběhy na hraně, ale často i daleko za hranou zákona. Akce a bojové umění v množství, které si jen dokážete představit. Takový je Blbej den, nejnovější projekt žateckého filmaře Lukáše Šimandla. Už v říjnu ho uvidíte v televizi.

Akční seriál Blbej den bude mít premiéru 3. října na televizi Seznam. Nachystáno je celkem 12 dílů – 9 filmečků a 3 díly se záběry z natáčení. „Blbej den je vysněný den, vysněný projekt. Byla paráda něco takového dělat,“ je před premiérou nadšený Lukáš Šimandl, režisér a spoluautor scénáře.

Blbej den - teaser Zdroj: YouTube.com/VideoJinak cz

Šimandl s kamarádem Josefem Petráněm začínali v regionální televizi s Žateckou prdou a dalšími pořady plnými recese a divoké zábavy. Oba pak vytvořili bláznivé duo Brejkdens Bradrs, úspěšné v soutěži Československo má talent. Následovala Liga nepotřebných, celovečerní „ulítlý“ film na pomezí komiksu a sci-fi, parodie na Avengers, který se dostal i do klání o Českého lva. Hlavní roli v jejich tvorbě ale hrají bojová umění. „Jak jinak. Moc nás to baví. Je to náš oblíbený žánr, srdcovka. A akční filmy se u nás moc netočí, baví nás to zkoušet,“ vypráví Šimandl.

A tak stvořili žatečtí filmaři několik na internetu veleúspěšných akčních snímků. Například Hloubku ostrosti, kde hráli třeba Karlos Vémola či Ruda z Ostravy, nebo Aikido Street story. Snímek, který má na Youtube více než 1,6 milionu zhlédnutí, viděl ho i legendární hollywoodský herec Steven Seagal. Milovník bojových umění ho nejen viděl, ale také doporučil a sdílel na svém profilu na sociálních sítích.

Profesionální akční seriálek je dalším krokem. „S profesionální produkcí jsem pracoval poprvé. Bylo to nové, ale moc příjemné. Sehnali nám vše, co jsme chtěli. A natáčecí tým jsem měl vlastně stejný, všechno kamarádi, kteří se mnou už dělají dlouho,“ pokračuje Šimandl.

V Blbým dnu bude někdy těžké odlišit dobro a zlo. Uvidíte tam špičky českého bojového umění, například Jiřího Žáka nebo Karlose Vémolu. Každý díl bude k vidění jiné bojové umění. Co díl, to jiný hrdina a zápasník. Uvidíte dramatické situace, které se mohou stát, řešené trochu ostře a pomocí bojových umění. Nebude ale chybět ani vtip a nadsázka,“ přibližuje Šimandl.

Natáčelo se v Praze, Mladé Boleslavi, ale také v domácím Žatci a Podbořanech, kde vznikaly například scény v autobuse. Seriál bude mít také dokumentární rozměr. Dění v každém díle budou komentovat odborníci na medicínu, právo a sebeobranu, řeknou, jak by vše probíhalo v reálném světě. „Jaký bude Blbej den? Zase plný akce a bojových scén, bojového umění. Podle mého pěkná podívaná,“ láká žatecký filmař.

Blbým dnem ale jeho snění nekončí. Záležet ale bude i na úspěchu projektu. „Určitě bych si rád natočil něco většího, třeba další seriál. Zase něco v tomto stylu, něco akčního,“ zasnil se Šimandl.