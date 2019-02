Louny - Kdy si můžete jít v Lounech zabruslit?

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Bruslení pro veřejnost na Městském zimním stadionu:

Pá 26. prosince 20:00 – 21:30

So 27. prosince 13:00 – 14:30

Ne 28. prosince 13:00 – 14:30

Po 29. prosince 13:30 – 15:00

Út 30. prosince 14:15 – 15:45

St 31. prosince 10:00 – 11:30

Čt 1. ledna 13:00 – 14:30

Termíny broušení bruslí pro veřejnost, expresní broušení, se koná 30.12. od 08.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 hodin. Cena je 50,- Kč včetně DPH. Normální broušení (do 3 dnů) výběr bruslí každý všední den v týdnu, tj. pondělí-pátek v době od 8 do 18 hodin.