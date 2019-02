Hradec Králové - Středa 3. července, 2. den největšího letního hudebního festivalu Česka, sliboval asi „menší hvězdy", než ostatní dny. Ale stejně pobavil.

Začátky na festivalech bývají až ospalé, asi proto bylo na Goodfellas tolik lidí. Ve vedru pařící (se) slečinky ocenily, když na ně zpěvák lil vodou. A recyklace? Letos na ni šel RfP jinak. Museli jste si pronajmout za 50 Kč kelímek z plastu a do něj si kupovat malinovku i pivo.

Po Fellas, „pohrobcích Beatles", přišla lahůdka, sbor seniorek Elpida (Praha) s triem Please The Trees (PTT) kytaristy, zpěváka a autora Vaška Havelky. Dámy jen zářily, vidět i energii a nadšení jejich mladé sbormistryně byla velká radost. Navíc jsme Elpidu potkali už při příjezdu na RfP, mikrobus plný starších dam na rockovém festivalu nepřehlédnete! Kolegové se divili, já ne. Mé hlášce „Elpida, ne?" se smála šéfka souboru u řidiče.

Na největším venkovním pódiu Elvis Jackson zazpívali a capella Smokin´ Marihuana a šli. A pak už Elpida. Zprvu hráli PTT sami, sbor 18 dam startoval krásnou písní „Wrong Along". Melancholie, krása. I „Píseň" a „Nech vítr" všem slušely, tak pěkné zpestření RfP jsem si nechal líbit!

Festivaly jsou pro novináře hlavně poklus. Takže hurá na The Gaslight Anthems (USA), oblíbence Springsteena. Příjemná civilní kytarovka, nic víc, nic méně. Než je nahradili gipsy punkoví Gogol Bordello, US osma (včetně Číňanky a Rusa), posbíraná různě po světě, nakoukl jsem do stanu pro tisíce lidí na tuctový tvrdší rock Royal Republic. Ale dav šílí, inu vděčné festivalové publikum. A slečny se pak před stánkem s tričky s kapelou dlouho fotí. Po nich zaduní Amíci The Devil Wears Prada (Ďábel nosí Pradu) a je to asi to nejextrémnější, co ve středu zazní. Řev tetovaného zpěváka, hluk hudby, občas kytarové sólo. Intenzivní zážitek, asi až moc. I tak spokojenost

V menším stanu (YouTube Stage) spojili síly skamani Chancers s partou Gangnails, je tam spousta radosti i hitů, třeba Duryho klasika Sex and Drogs and Rock´n´Roll. Zpěváka Chancers nepřehlédnete, ani kdybyste chtěli: malý lisý a při těle, jede jako o život.

Na Amíky A Day To Remember se ještě „odvážím" do stanu, jsou příjemně tvrdí, zpěvák občas i zachrčí, ale je mu i dobře rozumět. Slušný tvrdý rock, energie, nelhal web YouTube, slibuje skrz jejich klipy zážitek. A nekecal ani v případě Papa Roach (USA), kteří se vrací na scénu. Jenže ty už jsem, stejně jako Amíky Billy Talent po nich, „odkoukal" jen před stanem na velké projekci. Ale Papa Roach měli smůlu. Tři výpadky elektriky během show, dost to naštvalo je i jejich fandy.

Punkoví Billy Talent (Kanada), to byl humor, jednodušší hudba i status hvězd. „Jé, Maruna," hlásí slečna před stanem, když vidí na projekci stát na sloupu stanu slušně vyvinutou kámošku.

O život to bylo už na Gogol Bordello. Divocí fanoušci si užívali rytmus, zběsilou jízdu kapely, která v jednu chvíli i překvapila. To když v úvodu svého gipsy punkového hitu začal její šéf Eugene Hütz.

A co mě mrzí, že výprava Deníku ze severu na RfP propásla? Xindla XXL, premiéru Gotta ve stanu, debut Sněhu na schodišti z Ústí na RfP, též 30 Seconds To Mars (USA), Block Party (UK)a Queens of The Stones Age (USA). Ale proč brečet nad rozlitým mlékem?!