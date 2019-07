Pod širým nebem bude na všech třech místech po čtyři večery postupně promítat české filmy Čertí brko, Hastrman, Chata na prodej a Po čem muži touží, výtěžek ze vstupného půjde na charitu.

V Žatci na náměstí Svobody bude kinematograf od neděle 14. do středy 17. července, pak se přesune do Jimlína a následně do Postoloprt. Tam je v plánu promítání v zámecké zahradě, před ním zahraje skupina A Bag of Potatoes.