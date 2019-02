Louny - Docela velké divadlo Litvínov přiveze do lounského divadla inscenovaný dokument Klára 3847.

Hra Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd. | Foto: DENÍK/Anna Jurecová

Představení pro žáky 6. až 9. tříd se bude hrát k výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v pondělí 28. ledna.

Klára Brodyová byla v roce 1942 pro svůj židovský původ odvezena do Osvětimi a vězněna tam až do konce války. Poté se přestěhovala na sever Čech, o svém osudu nevyprávěla. To, že byla vězněna v Osvětimi, připomínalo jen číslo 3847 vytetované na jejím předloktí. O prožitcích promluvila až mnohem později.

Na základě jejích vzpomínek vznikl inscenovaný dokument, který svou věcností a strohým popisem zvěrstev páchaných na vězních děsí a dojímá.