Děčín - Činoherní studio uvedlo Shakespearovu hru potřetí v Jižních zahradách zámku v Děčíně.

Julie jako muž? Vousatá chůva? To tu ještě nebylo. Zvědavost mě pohání na děčínský zámek, kde v sobotu 7. září potřetí a naposledy vystoupí herci Činoherního studia (ČS) z Ústí s ojedinělým nastudováním shakespearovského nejromantičtějšího příběhu všech dob, Romeo a Julie.

Hlavou mi běží ztvárnění hry, kterou jsem viděla a zažila. Přes balet po filmovou adaptaci v moderní verzi (1996). Ale zde mají všechny role muži! Uvědomuji si, že to je forma, která byla tradiční v době Shakespeara, tzv. „alžbětinská konvence", kdy se divadlo hrálo na jarmarcích a tržištích v prostředí žen nedůstojných. A právě Činoherní studio na toto pojetí vsadilo.

Do zahrad děčínského zámku jsem přijela patřičně natěšená, vyzbrojena alespoň nějakými informacemi o tom, co mě večer čeká. Do Jižních zahrad se pomalu vkrádal soumrak, do hlediště začali přicházet diváci, až byly zahrady zcela zaplněné. Na šedesát velkých svící bylo rozžato, hra mohla začít.

Už zní pokřik, zuří šermířský souboj znepřátelených rodů Monteků a Kapuletů „na náměstí ve Veroně". Kostýmy, vlastně nekostýmy, jsou co nejbližší dnešní době, Julie i chůva mají jen sukni, herci jsou do půl těla nazí. Děj je věrný původnímu, ale vidíme i posuny. Verše, metafory, vznešený styl i hlášky jako „frfňa, tvrdá palice, spí jako dudek". Základním prostředkem je slovo za minimálního užití dekorací, divák se tak může nechat unést dle svého. I slavnou „balkonovou scénu" hrají jen muži… Chce to popustit uzdu fantazii a pak už se člověk náramně baví. Herci hrají s ohromnou chutí a naplno, diváci to cítí. Je to zážitek. Vedle mě sedící paní Matoušková s úsměvem podotýká: „Byla jsem zvědavá, jaké to představení bude. Ale zážitek předčil očekávání. Skvěle zahrané, navíc atmosféra zahrady zámku, vlahý večer… Jsem moc spokojená." I mladíka Tomáše Ryndu nadchla skvělá atmosféra. „Prostě se to moc povedlo, ten příběh sem patří. Vyzní to lépe než v uzavřeném prostoru." Na schodech ze zámku mi slečna Natálie Žáčková udýchaně sdělovala: „Čekala jsem přece jen na Julii, a on chlap." A vtom kolem nás prošel a zasmál se právě představitel Julie, Vojta Kadeřábek z Ústí, host Činoherního studia.

Ke skvělému přestavení přispělo i úžasné počasí, nádherná hvězdná noc i půvabné místo nově opravených Jižních zahrad zámku v Děčíně.

„To místo má úžasné genius loci," nadšeně potvrdil Vojtěch Bárta. Loni byl dramaturgem Činoherního studia, v Děčíně vyprávěl příběh.

Zpracovala Ladislava Prokůpková