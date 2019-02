Ústí nad Labem - Jedinečnou show předvedli Vojta Dyk a B-Side Band. Během 2 hodin rozdal pop zpěvák stovky úsměvů, originálně zazpíval pár šlágrů, obdaroval fanoušky žlutočernými ponožkami a psími granulemi.

„Vždy před koncertem si hodinku procházím město, abych se seznámil s místem, kde hraji, a koupil dárek, který při koncertě daruji někomu, kdo nejvíce křepčí. Dost často je to spíše trest než dar," usmál se Dyk a ukázal na 12 kilový pytel granulí pro psy.

Ironicky dodal: „Ústí není Praha. Chtěl jsem koupit něco na trzích, ale v 18.00 bylo už zavřeno. No, nevím jestli to není moc brzo. Co?" „Jééé," zahučelo plným sálem DK Ústí.

Tisícovka lidí hltala každé jeho slovo. Dyk měl v úterý večer „povídavou", došlo i na jeho osobní život, prezidentské kandidáty či zážitky z cestování po ČR. „Ne vše, co řeknu je hodno potlesku. Berte mě prosím až s rezervou," culil se.

Slyšeli jsme originální verze hitů domácích i světových od Nirvany přes Beatles k legendárním hitům Osvobozeného divadla vše jako swing. Hlavní host byl excelentní saxofonista Michal Žáček.

Při přídavkových sonzích byl celý sál na nohou. Většina tančila, nikdo nechtěl Dyka s B-Side Bandem pustit z pódia. „Jste skvělí. Fakt nejlepší, kde jsme v tomto složení zatím vystupovali. Velké díky," loučil se herec a zpěvák Vojta Dyk.

Hudební kariéra Vojty Dyka byla až dosud spjata především s kapelou Nightwork, patřící k leaderům domácí hudební scény. Hledání dalších cest, kam směrovat své působení, dovedlo Vojtu Dyka až k originálnímu spojení s B-Side Bandem z Brna, který představuje špičku mezi domácími bigbandovými tělesy.

„Koncert? Parádní. Koupili jsme si s mamčou i CD. A máme ho dokonce od Vojty i podepsané," chlubila se nadšeně Petra Prokopová.