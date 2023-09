Taková podívaná, že budete s otevřenými ústy hledět na plátno a přemýšlet, co to sakra… V Podbořanech se v pátek 22. září a o víkendu uskuteční Cinema Balt Weekend - mini filmový festival. K vidění budou snímky pro opravdu skalní fandy.

Přehlídka špatných filmů v Podbořanech | Foto: se svolením Karla Fialy/koláž Deník

Filmový festival odstartuje v pátek v Kulturním domě Podbořany. „Ve spolupráci s distributorem Balt Cinema uvedeme tento víkend přehlídku špatných filmů, které diváky určitě pobaví,“ je si jistý Karel Fiala. Právě on má v podbořanském stánku kultury na starosti program.

Podle Fialy jsou diváci přehlcení velkofilmy s krásnými efekty, skvělou kamerou a vymazlenými dialogy. „Tentokrát bude vše jinak. Filmy, které mohou diváci zhlédnout v podbořanském kině, jsou tak špatné, že diváky rozesmějí a pobaví,“ věří. „Jako bonus uvedeme film Liga Nepotřebých, který byl uveden v kinech před deseti roky. Natočen byl tvůrci Jůtubera Jožky. Marvelovka po česku jak se patří,“ dodává.

Liga nepotřebných se rozlétla do kin po celé republice

Co bude na festivalu k vidění?

22. září od 17.30 The Velocipastor

Komedie / Horor / USA / Čína/ 75 min / CZ titulky

Kněz, který má schopnost proměnit se v dinosaura, se spojil se sexuální pracovnicí v boji proti zločinu a ninjům.

Zdroj: Youtube

Režie: Brendan Steere

Hrají: Alyssa Kempinski, Claire Hsu, Nicholas M. Garofolo

Vstupné: 140 korun

22. září od 20.00 Úžasný Bulk

Animovaný / Akční / Fantasy / USA / 2010/ 76 min

Henry "Hank" Howard pracuje jako vědec v armádní laboratoři a snaží se vytvořit sérum zajišťující nadlidské schopnosti, nicméně už čtyři roky pouze selhává. Rozhodne se aplikovat sérum přímo sobě. To však zareaguje neočekávaně a z Hanka se ve zlomku vteřiny stává Amazing Bulk, obří fialový mstitel.

Zdroj: Youtube

Režie: Lewis Schoenbrun

Hrají: Jed Rowen, Ford Austin, Randal Malone

Vstupné: 140 korun

23. září od 17.30 Žralok na kokainu

Horor / USA/ 2023/ 76 min

Mafiánský narkobaron vypustil do ulic nový, vysoce návykový stimulant s názvem HT25, který způsobuje monstrózní vedlejší účinky. Po explozi a úniku v laboratoři se na svět pustí armáda zmutovaných, krvežíznivých žraloků.

Zdroj: Youtube

Režie: Mark Polonia

Hrají: Ryan Dalton, Titus Himmelberger, Jeff Kirkendall, Noyes J. Lawton, Mark Polonia, Ken Van Sant

Vstupné: 140 korun

23. září od 20.00 Sharkula

Akční / Horor / Sci-Fi / USA/ 2022 / 71 min

Během úprku před rozzuřenými vesničany je hrabě Drákula raněn a po pádu z útesu následně napaden žralokem. Vzájemně se pokoušou, ale tím příběh nekončí. Po mnoha letech se oba vrací na scénu a společně s nimi i jejich nenasytná touha po čerstvé lidské krvi.

Zdroj: Youtube

Režie: Mark Polonia

Hrají: Jeff Kirkendall, Titus Himmelberger

Vstupné: 140 korun

24. září od 17.30 Liga Nepotřebných

Akční / Komedie / Česko/ 2013 / 76 min

Brejkdens Bradrs, slovy karlovarské České umělecké agentury „dva hodně vostrý hoši, který se nebojí ukázat světu, že tepláky… to je základ fšeho", společně působí už deset let a v roce 2010 svými tanečními kreacemi okouzlili porotu televizní soutěže Česlo Slovensko má talent. Nyní spojili síly s tvůrci pořadu Žatecká Prda, jinak černé perly v programu jedné z našich regionálních televizí, a výsledkem je filmová parodie, která potěší každého příznivce žánru, i když prudérnější diváci se svými dětmi či vnuky zůstanou možná raději doma. Ale jinak je v tomhle filmu prostě všechno… akce, zrada, pomsta, úder otevřenou dlaní, erotika i koza! O čem ten film vůbec je? Thoř Thořovic napadne Zemi s jedním jediným cílem – nastolit socialismus na celém světě! Povede se Lize Nepotřebných, aby v tom největšímu padouchovi v celé galaxii zabránila? A ta koza… přežije to? Tyto a jiné odpovědi dostanete v tomto již nyní kultovním „blokbástru".

Zdroj: Youtube

Režie: Lukáš Šimandl

Hrají: Martin Šolc, Lukáš Šimandl, Zuzana Petráňová, Michal Veit, Josef Petráň, Milan Bočkai

Vstupné: 140 korun