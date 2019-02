Louny - Diváci se mohou těšit na celou řadu zajímavých filmů, besedy a nová prostředí.

V Lounech se opět uskuteční festival Jeden svět | Foto: reprofoto/archiv pořadatelů

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je cílem festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který své publikum přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!". Jeden svět do Loun zavítá jíž počtvrté, a to od 7. do 11. dubna 2015.

Jeden svět letos vzniká ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události jako je válka na Ukrajině či rozpínání Islámského státu, a kdy sledujeme nárůst rasismu a nenávisti v České republice. A právě o těchto tématech se můžete dozvědět více skrze filmy Jednoho světa. Jen málokteré téma vyvolává ve společnosti v poslední době tolik emocí jako islám. A jen o málokterém jiném panuje tolik předsudků a neznalostí.

Festival zahájíme v lounském kině napínavým filmem Píseň bez domova o statečné íránské skladatelce, která se postaví proti absurdnímu zákazu ženského sólového zpěvu na veřejnosti. Na zahajovacím večeru přivítáme Šimona Pánka, ředitele společnosti Člověk v tísni. Dále zde premiérově promítneme krátký film Lounská plovárna, který natočili členové týmu.

Do Loun dále putuje film Bojovníci ze severu rozplétající příběhy frustrovaných potomků somálských přistěhovalců v Dánsku, kteří se přidávají k radikálnímu hnutí aš-Šabáb. Podíváme se do jejich rodin, na reakce jejich rodičů, které nenechají nikoho chladným.

Řeč bude i o válce na Ukrajině

Rozporuplné emoce budí také otázky týkající se nepokojů na Ukrajině. Média nás zásobují velkým množstvím informací, ale jen málokdo opravdu tuší, o co vlastně v ukrajinské krizi jde. Na diskuzi po filmu Ukrajinské hlasy jsme proto pozvali novináře a politika Jaromíra Štětinu, který sám krizovou oblast několikrát navštívil.

Ve filmu Sama sebou se vrhneme i do prostředí blogů a virtuálního světa. Poznáme tři mladé finské blogerky z jiného pohledu než bychom čekali. Jak se ve skutečnosti cítí ty, které navenek působí tak sebevědomě, a jaké nároky na ně staví dnešní společnost? I o tom budou po filmu mluvit dvě lounské blogerky Kamila s Oksanou.

Hodně lidí má pocit, že se jich změny klimatu a udržitelný rozvoj netýkají. Ve vizuálně krásném snímku ThuleTuvalu poznáme rodiny z Polynésie a z Grónska, které pociťují změny klimatu na vlastní kůži.

Besedy se zajímavými hosty

Jeden svět je pro diváky výjimečný v tom, že po každém filmu mají šanci o filmu mluvit s pozvanými hosty. Přizvali jsme nejen odborníky, ale i lidi s osobní zkušeností z našeho města. Přivítáme také dva české režiséry, kteří budou s diváky diskutovat o tématech svých filmů. Eva Tomanová nám prozradí více o prostředí, ve kterém natáčela film Stále spolu, který vypráví o šumavské rodině žijící velmi netypickým životem. Jaroslav Kratochvíl uvede svůj film Lovu zdar. Jak sám říká, není to film jen o myslivcích, ale hlavně o lovecké vášni.

„Novinkou letošního ročníku jsou dvě nová místa, kde budeme promítat. Vedle již tradičních míst jako je kino, knihovna nebo gymnázium se vydáme za hranice města na tradiční výletní místa – na Rozhlednu na Červeňáku a Zámek Nový Hrad v Jimlíně. Letos se nám navíc podařilo ke všem filmům pozvat hodně zajímavé hosty. Doufáme, že si každý v programu vybere film, kterým si praskne svou bublinu," říká Kateřina Suchá, hlavní koordinátorka festivalu.

Kromě filmů pro veřejnost promítá Jeden svět dopoledne také pro žáky základních a středních škol. Jde o dokumentární filmy pro dané věkové kategorie, na které je již přihlášeno více než čtyři sta mladých diváků. S festivalem se rozloučíme na Rozhledně na Červeňáku, kde bude po filmu a besedě následovat afterparty v rytmu jazzu, funku a latina s DJ Funkesteinem.

Anna Bahnerová,

koordinátorka festivalu