Praha, Louny - Mirvald a jeho kaňkáže a zmrzláže. Velkému zájmu se těší nová výstava lounského umělce Vladislava Mirvalda v prestižním Muzeu Kampa v Praze.

Zhruba stovka děl představuje nejen jeho geometrické obrazy, tentokrát převládají „kaňkáže“ a „zmrzláže“. Při vernisáži výstavy Jiří Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, oznámil, že Muzeum Kampa chystá velkou monografii Vladislava Mirvalda. Ta by měla vyjít zhruba do dvou let.

Výstava je v Praze přístupná až do 10. března 2019.