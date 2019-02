Teplicko - Těch kulatých čísel a výročí bylo letos na Rock for People více než dost: festival oslavil 20. narozeniny, stejně tak Chinaski nebo Vypsaná Fixa, připomínaly se narozeniny Staropramenu… A nejstaršímu návštěvníkovi RfP, který se skupinou dalších 80 seniorů z Hradce Králové zavítal na koncert Blue Effect a Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma, bude letos na podzim 100 let. Se svou paní rozšířil řady 27 tisíc unikátních návštěvníků, kteří se od 2. do 5. července vystřídali v hradeckém Festivalparku.

„V první řadě děkujeme všem návštěvníkům. Pro jejich spokojenost jsme se snažili udělat maximum, a to zdaleka nejen v hudebním programu. Atmosféra byla skvělá, lidé zodpovědní k sobě, ostatním i okolí – i díky tomu se podařilo festival snad bez kazu zvládnout organizačně, ale třeba i z hlediska čistoty. Speciálně bych vyzdvihl nadšení lidí z doprovodného programu a šanci, kterou v hojném počtu dali kapelám na showcase stage – s řadou z nich se do budoucna určitě potkáme v pozici headlinerů. A ti letošní svou úlohu splnili, ať už šlo o Biffy Clyro, Madness nebo Manu Chao. Letos končíme, ale skutečné oslavy propuknou hned 23. srpna na festivalu BROD v Českém Brodě. Doufám, že se s mnohými potkáme podruhé v tomto hudebním létě!," shrnuje Michal Thomes z vedení Rock for People.

Své žánrové i generační rozkročení ukázal festival ve svém „dvoujádrovém" finále: zatímco závěr vystoupení indie-melodiků The Naked and Famous sledoval do posledního místa našlapaný stan, Lucii na hlavní Rock for People stage vítal už 15tisícihlavý dav, který s každou písní houstl. Tyto dva proudy se pak slily na elektrizujícím setu Chase & Status a závěrečné party s neméně rozjetými Asian Dub Foundation.

A aby nebylo těch zaoblených čísel málo, přes 300 minut museli čekat fanoušci na Stevena Seagala, jenž hrál o 30 minut déle, než bylo původně uvedeno. Naopak Lucie natáhla délku svého setu na 120 minut. A vzhledem k neplánovaným, utajeným koncertům (například Kašpárek v rohlíku nebo produkce v Live Jukeboxu) skončila celková bilance vystoupení kapel, DJs a dalších performance na počtu 200. Jinými slovy, své sety odehrály všechny kapely.

Za vydařený považuje letošní ročník i Jan Vošta, event manager generálního partnera RfP, pivovaru Staropramen: „Ukázalo se, že lidé jsou dychtiví zážitků a emocí, výjimečných akcí a třeba i gastronomických vybočení. Jsem za celý tým pivovaru nadšený, že návštěvníci RfP dva takové naše atypické počiny přijal. Zájem o speciální festivalovou vodu, která pomohla díky plastovým víčkům nastartovat projekt otevírající festivaly vozíčkářům, i nefiltrovanou a nepasterizovanou 11 předčil naše očekávání. Ostatně, stejně jako celý Rock for People 2014. Už se těšíme a připravujeme na další pokračování!"

