Ústí nad Labem - Kousek od tragédie na dálnici na Prahu bylo v pátek večer auto folkové skupiny Nebeztebe (Brno), která vyhrála Portu s písní Babylon.

Na dálnici je vybrzdil kamion a ujel, bourali. Cenu v sobotu převzali, ale nehráli. Po děsivé havárii , která jen náhodou skončila šťastně, se na to ještě necítili.

Miss Porta zmizela bez korunky

Porta měla netradiční křty i skvělé zahraniční soutěžící, ale zklamala nečekanou absencí půvabné Miss Porta 2015 ve finále. Zpěvačka skupiny Trio P. E. S. Elyzabeth Denysyuk prostě odjela dřív.

Těšila oslava 75. narozenin kapelníka legendární skupiny Pacifik Tonyho Linharta i koncertní připomenutí nedožitých osmdesátin trampského hitmakera Wabiho Ryvoly.

Slovenský písničkář se omluvil za Babiše

Omluva za ministra financí ČR přišla od nekompromisního písničkáře Petera Janků (SR). V textech se nemazlí s politiky ani s tiskem, sám novinářem byl.

Ceny Porty 2015:Interpretační soutěž:

1. TRIO P.E.S.

2. LOUKA BAND

3. LATAJACY DYWAN (Polsko)

Divácká Porta:

1. VODNÍCI

2. TRIO P.E.S.

3. LATAJACY DYWAN (Polsko)

Autorská soutěž Stará myslivecká:

1. Babylon (Nebeztebe) (Brno)

2. Zubatá (Janko Kulich & kolegium, Slovensko)

3. Šeříky (Martin Čepelík + Andrea Mineva)

Ústecký Stříbrňák: Maja

Cena Českého rozhlasu: Jindřich Černohorský s kapelou

Zkrátka třídenní finále 49. Mezinárodního festivalu Porta v zelené oáze na ústeckém sídlišti Severní Terasa u jezírka Laguna bylo pestré.

Porta v Ústí začala 3. června večerem Niagara, promítáním filmů autora stejnojmenného prvorepublikového hitu Eduarda Ingriše v ústeckém muzeu. Pro mne ale odstartovala až ve čtvrtek u Laguny na akci Bluegrassový otvírák.

Hrála tu fajn sezpívaná kapela dam Od plotny skok. A finále s Monogramem (Praha), Evropskou bluegrassovou kapelou roku 2015? Šéf kapely Monokl i spíkr akce Jan Moucha a pořadatel Josef Vejlupek jim vtipně křtili CD Take It Easy jahodovou vodou, neboť v kapele jsou dva muzikanti Jahodové. Křtilo se též malinovkou, hraje v ní i Josef Malina.

Tebe bych, soudruhu, tady nehledal

Potěšil páteční pořad Pětisedma k 75. narozeninám Tonyho Linharta. Hráli i Roháči, Brzdaři, skvělý Béďa Šedivka, folkař Standa Haláček. Pacifik dal hity Wabiho Ryvoly (jiná kapela si nevzpomněla) i své v čele s Velrybářskou výpravou.

A pak už přímo na Laguně bavil folkař Pavel Dobeš svými hity Jarmila (s refrénem „Tebe bych, soudruhu, tady nehledal"), Jaro, Něco o lásce, Blažek i další. Krása!

V sobotu nás bavili soutěže a hosté Vojta Kiďák Tomáško (pořadatelé mu CD Jak dravá voda pokřtili vodou z Labe), Pavlína Jíšová s přáteli (jen ženy) i countryman Tomáš Linka s Přímou linkou. Ze soutěže rád vypíchnu pestrý Latajacy Dywan (Polsko), ač zábavy bylo u Laguny hodně.

Harmonikáře Lüftnera bez důvodu vyřadili

„I přes velké teplo byla úroveň autorské soutěže lepší než v minulých letech," řekl Josef Vejlupek, pořadatel. Hořce ale nesl klání Petr Lüftner, harmonikář z Ústí. „Před finále jsem byl bez udání důvodu vyřazen ze soutěže," rozmrzele si postěžoval na Facebooku.

Vítězové autorské soutěže Nebeztebe a Janko Kulich (2. místo) se chválili navzájem, už plánují spolupráci.

V rozhovoru s Nebeztebe z Brna odpovídal autor vítězné písně Babylon Štěpán Hulc a Honza Vrtěna. Tedy základ pětky hrající pestrý folk s prvky hip hopu i trochou angličtiny…

Je pro vás song Babylon zásadní?

Štěpán: Je. Je o tom, jak svůj život žiju a jak bych ho chtěl žít. Když to chci shrnout, je z toho polívka pocitů, něco až alkoholicky nestravitelnýho. Člověk má pocit, že je přehlcenej, všechno se na něj řítí…

Jaký hrajete žánr?

Od kuchyňského folku v roce 2008 přes etno beat a energickou identitu až dnes ke speed-accoustic a …

Honza: Já myslím, že hrajeme pořád písničky.

Co se to vlastně včera na dálnici na Prahu stalo?

Štěpán: Na dálnici nás vybrzdil kamion s autem a naše dvě auta se „skamarádila".

Honza: Byli jsme k sobě blíž, než bychom v té chvíli asi chtěli být.

Litujete tedy, že jste jeli spát do Prahy a nezůstali v Ústí?

Štěpán: To bych nekomentoval, ještě jsem se z toho nevzpamatoval. Od zážitku vítězství na Portě, kdy získáte první cenu a v tomto stavu jakéhosi až přetížení se k vám dostaví taková událost, kdy všechno zvládnete a odnesla to jen ta auta a ne vy… Pořádek si v tom v sobě udělám tak nejdřív za týden…

Jistě je to osudová záležitost pro kapelu. Co myslíte, bude z toho časem i písnička?

Štěpán: Tak zas takovej folkař nejsem. Nebo jsem?

Můžete představit také ostatní členy své kapely Nebeztebe?

Terka Šlahařová, zpěv, vokály, housle, Hombrého Blahynku na perkuse máme týden a Martin Hajtol baskytara.

Vyhráli jste i dost velkou lahev Staré myslivecké. Jak důležité pro vás vítězství na Portě je?

Štěpán: Je to obrovská satisfakce po letech hraní po malých klubech a psaní do šuplíku. Je to hodně silné.

Jan: Ano, neuvěřitelné.