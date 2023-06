Folkový i rockový muzikant Fousáč, vlastním jménem Pavel Tůma, před pár dny vydal u lounského vydavatelství Guerilla Records své již druhé autorské album Miluju já.

Folkový i rockový muzikant Fousáč, vlastním jménem Pavel Tůma | Foto: Radek Strnad

Svérázný muzikant nabídne knihovně a jejím návštěvníkům písničky ze své novinky, následníka prvního alba Mým vesničanům z roku 2021. Obě alba vydal label Guerilla Records neboli lounský Vladimír Lábus Drápal, ctitel nejen undergroundu.

„Obě alba jsou dílem potulného taoistického harmonikáře Fousáče. Hudební přerod chlapíka, který se kdysi věnoval rocku i punku (mj. Piráti 44 či Indian TAT), pak zas esoterice (tibetské mísy) a nakonec 'skončil' jako harmonikář, kterého už dnes nevyděsí žádná putyka ani čajovna, slibuje zajímavého hudebního křížence i svým způsobem originála,“ hlásí Vladimír Drápal.

Zdroj: Youtube

Fousáč - Nic je vším Zdroj: YouTube.com/Fousáč

„Můj Fousáč je klasickej výplod undergroundovejch mejdanů, kde si vezmeš pro pobavení přátel do ruky nástroj, na kterej prozatím ještě ani neumíš hrát, a zkusíš něco vytvořit,“ říká o sobě Fousáč.

Nová nahrávka je pak ještě směle vyšperkovaná několika zajímavými hosty, a tak vám 40 minut jeho pestré hudby uplyne jako "čin bez námahy a úmyslu" (jak říkají sami taoisté), vyvěrající z osobní harmonie i tahací harmoniky.

Motto alba je tak zcela nabíledni: Všechna sláva polní tráva, nic je vším. Přijďte si tedy s Fousáčem a jeho originální muzikou při sobotě do lounské knihovny užít, jen co se do vás vejde!

Na zajímavé vystoupení Fousáče můžete přijít v sobotu 17. června v 19 hodin na dvorek Městské knihovny Louny.