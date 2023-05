Kvíz: Hvězdy osmdesátých let. Poznáte zpěváky a zpěvačky naší pop music?

Jejich plakáty nám zdobily pokojíčky, hity, které zpívali, zněly v rádiu i televizi od rána do večera. Vzpomenete si na všechny zpěváky a zpěvačky pop music osmdesátých let, které jsme skryli do našeho kvízu?