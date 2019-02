Panenský Týnec - Hvězdy největšího letního festivalu severu Čech 8. - 10. srpna v Panenském Týnci, Underworld i Skunk Anansie, jsou z Británie. A věřte; s elektronicky tanečními Underworld i s rockovou čtyřkou Skunk Anansie (se skvělou zpěvačkou Skin) letos na 100 % bude na OAF 2013 velká jízda.

DUO. Britští Underworld patří ke skutečným ikonám klubové taneční scény. | Foto: Archiv Electronic Beats

Lager, lager, lager!!! Slogan skladby „Born Slippy", hitu UK taneční legendy Underworld, se vybaví filmovým fajnšmekrům díky snímku Trainspotting. Ale hit roztančí i Open Air Festival ´13 v sobotu 10. srpna v Panenském Týnci. Pořadatelé navíc „zmražují" vstupné na tři dny akce na 800 Kč. Skvělé, za tolik hudby!

„Britská formace je asi nejinspirativnějším, nejvlivnějším hráčem, který na elektronické scéně 9. dekády minulého století míchal kartami. Rafinované vrstvení harmonií, kolážové texty i hypnotické úderné rytmy definovaly překotné změny ve společnosti řítící se vstříc miléniu.

„Vehikl se rozjel koncem 70. let: Když si student umění, frontman nadějné postpunkové kapely z Cardiffu Karl Hyde nevěděl rady s porouchaným zesilovačem, dostal doporučení na technického kutila Ricka Smithe. Ten si ho vybavuje jako „zajímavého, ale dost nesnesitelného typa", Karl si z tehdy pamatuje hlavně „skvělý kabát", který Rick nosil. Přesto tak vyrostla kapela, která o 30 let později zajišťuje hudební stránku otvíracího ceremoniálu olympijských her v Londýně…

Nazvali se dle nezávislého filmu Underworld, k němuž dělali hudbu. Už první 2 alba Underworld zaujala, nový fenomén se ale zrodil až s 3. řadovkou Dubnobasswithmyheadman i díky nováčkovi týmu. Ač nelze zpochybnit roli Darrena Emersona jako katalyzátora úspěchu kapely, osou sestavy jsou dál Hyde a Smith. Odchod Emersona (2000) ustáli, ´nového Darrena´ našli v dlouhodobém spolupracovníku Darrenu Priceovi; je neoficiálním 3. členem party.

Unikátní estetiku umí Underworld přelít i do vizuálního rozměru svých aktivit, klipů, výpravy scény, reklamních spotů. Karl dál rozvíjí svůj výtvarný talent rozmáchlá abstraktní plátna vystavuje od New Yorku po Tokio. Nové zkušenosti kapele přináší i zadání vytvořit hudbu k divadelnímu představení Frankenstein (2011)," dodal Stanislav Zima, mluvčí OAF.

Kdo dál pobaví? Tata Bojs, M. Business, Piano, The Hacker, Květy, Umakart, Zrní, Čokovoko, Adam Freeland, Tommy Indian, Vypsaná fiXa, Bratři Ebenové, Kava Kava, O.Children, Gessafelstein…