Žatec - Regionální muzeum K. A. Polánka otevřelo ve své pobočce v Křížově vile novou výstavu s názvem Je libo kousek máslíčka?

Jeden z hostů vernisáže přinesl zajímavý předmět, nikomu ze zúčastněných se ale nepodařilo určit, o co se jedná. Pokud by to někdo věděl, může Křížovu vilu oslovit.