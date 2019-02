Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Osobitý výtvarník slavné české bejbypankové kapele, která pobaví nejen děti v neděli 29. listopadu od 15.00 na lodi Cargo Gallery, kreslí obaly CD, plakáty i knihy.

ILUSTRÁTOR se svým velkým kamarádem. | Foto: archiv Lukáše Urbánka

Pražského výtvarníka Lukáše Urbánka (42) jsem potkal na komiksové dílně v ústecké Severočeské knihovně na Dni dětské knihy. A protože jsem věděl, že je dnes hlavním autorem obrázků pro skvělého Kašpárka v rohlíku, a ten navíc míří do Ústí na koncert na Labi, bavili jsme se téměř jen o něm.

Vždy je pro vás práce tak hektická jako v ústecké knihovně na komiksové dílně s dětmi?

Pořád je pro mě práce hektická a pořád mě strašně baví.

Práce i dětské dílny

Jaký je rozdíl mezi tím, když tvoříte, a když děti učíte a předáváte jim v komiksových dílnách radost a své nápady?

Rozdíl je to obrovský. Když tvořím, jsem sám ve svém ateliéru a hraje mi k tomu hudba, to je úplně jiný příběh. Je skvělé to doplňovat. Nemohl bych být jen pořád mezi dětmi, to bych se z toho zbláznil. A kdybych byl jen sám zavřený, to bych se taky zbláznil. Takže je dobrý vše mixovat dohromady.

Jaká hudba vám k tomu hraje?

Rádio 1 a spousta kapel, samozřejmě i bejbypankový Kašpárek v rohlíku.

Jak se to stalo, že jste pro projekt Kašpárek v rohlíku začal malovat? Vždyť první desku jste ještě nedělal, ale od té druhé až po tu poslední „Neposlouchejto!" (křest měla v prosinci 2014) už naplno.

První i druhou kreslil Matěj Němeček, který už bohužel není na světě. Já jsem ho ale neznal. S Kašpárky jsem se potkal v pořadu pro Českou televizi, který režíroval můj kamarád, dělal jsem do něj animace a tam jsem se potkal s principálem Davidem Dvořákem. A od té doby spolu vyvádíme!

Jaké zásluhy na Kašpárkovi máte? Co jste pro něj vymyslel, pozměnil jste mu image oproti první desce…

Nakreslil jsem ho jinak, než do té doby vypadal. Pro něj jsem udělal třeba ty obrovské cedule, kde je napsáno například BŘICHO NA HRAD! To je moje neuvěřitelná zásluha.

I vy mu tak dodáváte osobitý humor, že?

Snad. A užívám si to, Kašpárek mě baví.

A je to až taková radost, že vezmete cédéčko do ruky a řeknete svým dětem: Tohle jsem dělal já? Až takové chlubení?

(váhavě) To určitě ne, pro mě je radost v něčem jiném. Mě baví věci vymýšlet a dělat. A když mám něco hotového v ruce, tak je to fajn. Ale už přemýšlím nad tím, co bude dál…

Postřelená kniha

Máte nějaký podíl i na muzice?

Na té ne, ale podílel jsem se na knížce , ve které jsou všechny texty Kašpárka v rohlíku. Jmenuje se „Postřelená kniha" a je skvělá. Ale jinak se do toho nemíchám, nejsem hudebník ani textař.

Je vám dvaačtyřicet let, máte čtyři děti. Vodíte je na koncerty Kašpárka? A inspirují vás jeho texty a hudba při kreslení?

Vodím a inspirují. Pro desku Hollywood jsem třeba dělal ke každé písničce speciální dvojstránku do bookletu, to bylo pěkný.

Je podle vás Márdi, zpěvák a lídr rockové kapely Vypsaná fiXa, geniální? Vždyť pro Kašpárka napsat texty „Mámo, kup mi želvu" a „Čůrej sem čůrej tam"…

Jo jo, za tyhle písničky určitě Márdi je geniální. Ale jeho fiXu neznám.

Teď tak do měsíce dokonce vydá fiXa desku „Planety Malého prince", která je inspirovaná stejnojmenným románem. Texty k ní psaly děti z brněnské základní školy.

Fakt? Už se těším, tak snad bude zase Márdi geniální.

Jak jste se podílel na nové desce Kašpárka? Co si na ní užíváte?

S Jakubem Kašem grafikem jsme udělali velikánskej plakát. A co na tom albu mám nejradši? Myslím, že na něm je úplně skvělej obrázek Kašpárka. Je to plakát: na jedné straně má texty, na druhé černě jen štětcem udělaný Kašpárek. Miluju ho, je to myslím boží obrázek. I když strašně jednoduchej.

Břicho Kašpárka

Když vidím Kašpárka na pódiu, má břicho stejně velký naživo, jako je jeho kreslené. Jednou jsem dělal rozhovor s hercem Postráneckým k filmu Jak se krotí krokodýli, kde mu režisérka Marie Poledňáková předepsala, aby ukázal břicho a on tvrdil, že to od ní nebylo hezký. Jak vy to máte dohodnuté s Kašpárkem, co ještě můžete?

Kašpárek není Václav Postránecký, takže může úplně cokoli.

Jak se Kašpárek jmenuje v civilu?

To je tajemství!

Jste kamarádi, že?

Ne zas tolik, na pivo chodím s principálem a to je hlavní!

Může nás i díky vám Kašpárek ještě něčím překvapit?

Teď sice nevím čím, ale určitě vás ještě hodně překvapí.

I vánočně?

Vánočně vás překvapí v Paláci Akropolis na Žižkově natuty skvělým koncertem.

Je-li řeč o Vánocích, je jeho nová deska skvělý dárek?

Poslední deska je nejlepší dárek světa!

Neposlouchej to!

Která písnička z nové desky Kašpárka v rohlíku „Neposlouchej to!" vás nejvíc baví?

Určitě písnička „Na sever", zpívá ji Jaromír Švejdík, zpěvák skupin Priessnitz a Kafka band, který také kreslí komiksy. Ta je výborná. Má krásnej text, výbornou náladu, prostě je skvělá.

Je těžší nebo jednoduché, Kašpárkovy bejbypankové písničky ilustrovat?

Já si myslím, že je to docela jednoduchý. U Kašpárka by všechny měly být od podlahy, proto se to dělá dobře.

Co by se muselo stát, abyste vystoupil s Kašpárkem v rohlíku na pódiu? Nestačilo by nasadit vám ježatou čepici, je k tomu potřeba i osobní statečnost?

Kašpárkovi se nemůžu motat pod nohama. To je vyloučený!