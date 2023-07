Oblíbený Kinematograf bratří Čadíků míří na tradiční "štaci", na zámek Nový Hrad v Jimlíně. A veze s sebou Filmové léto 2023. Pro milovníky promítání filmů pod širým nebem to znamená příslib čtyř pěkných večerů.

Kinematograf se v pátek 21. července usadí na nádvoří jimlínského zámku. Projekce budou začínat vždy po setmění, tedy zhruba ve 21.30 hodin nebo i později.

Diváci jako obvykle postupně zhlédnou čtyři české filmy. Prvním bude v pátek rodinná a trochu bláznivá komedie Přání k narozeninám. V ní uvidíme Evu Holubovou, Jaroslava Duška, Veroniku Khek Kubařovou, Tomáše Kluse a další. Děj se točí kolem narozeninové oslavy maminky, která má každý rok jediné přání - aby se sešla celá rodina. Tentokrát ale její syn předstírá nemoc, aby mohl strávit den se svým přítelem. Ten má totiž narozeniny ve stejný den.

Druhý, sobotní snímek, se jmenuje Střídavka. Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků ukáže v hlavních rolích Martina Hofmanna, Kristínu Svarinskou, Jitku Čvančarovou, Jiřího Vyorálka, Annu Polívkovou, Evu Holubovou a další.

Neděli 23. července zpestří pohádkový Princ Mamánek. Jan Budař, Ondřej Vetchý, Martin Huba, Jana Nagyová Pulm, Veronika Khek Kubařová, Vladimír Javorský, Bolek Polívka a další nabídnou příběh prince, kterému už sice táhne na čtyřicet, ale stále je až příliš fixovaný na svou matku, královnu. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Jednoho dne se však probudí v lese…

Posledním snímek v pondělí 24. července bude dobrodružný. Film Buď chlap! vypráví o stárnoucím Pavlovi (Jakub Prachař), který ještě pořád úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Jde o letošní filmovou novinku. Hlavních rolí se chopili Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ivana Chýlková a další.

Vstupné na promítání je dobrovolné. Výtěžek každoročně putuje na dobročinné účely.