Okres Louny - Co se děje na stříbrných plátnech v regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vraný Jan

Kino Svět Louny

20. 22. 1., 15:00 hodin

Happy Feet 2, 3D

Diváci se vrací do nádherné krajiny Antarktiky v úžasném formátu 3D. Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik je choreo-fobní. Tanec ho nebaví a Erik uteče pryč a potká Mocného Svena/Mighty Sven—tučňák, který umí lítat! Mumble nemá oproti tomuto charismatickému modelu nové role žádnou šanci. Ale celá situace se zhorší ještě tím, když je svět otřesen mocnými silami. Erik se od svého otce naučí být odvážný, když dá Mumble dohromady národ tučňáků a všechny druhy nádherných stvoření od drobného Krilla až po obřího Elephant Seals, aby vše bylo zase v pořádku.

20. 29. 1., 17:30 hodin

Láska je láska

Česká komedie, která vás zahřeje. Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní marihuany.

20. 22. 1., 20:00 hodin

Underworld: Probuzení, 3D

Od chvíle, kdy Selene se svým lidsko-lykanským milencem Michaelem zničili prastarého upíra Marcuse ve filmu Underworld: Evolution, uběhlo již patnáct let. V jejich průběhu lidstvo odhalilo existenci jak upírů, tak lykanů, a rozpoutalo válku s cílem obě rasy vyhladit. Selene, která byla v průběhu genocidy zajata, se po více než deseti letech probouzí jako vězeň v neprodyšně uzavřené laboratoři společnosti Antigen, mocné korporace, která se snaží vyvinout vakcínu proti virům, jenž mají na svědomí existenci upírů a lykanů. Selene je zničena zjištěním, že Michael zemřel, ale smutek je velice záhy překonán šokujícím zjištěním, že v průběhu svého kryogenního spánku porodila dceru Eve. Ve snaze najít úkryt pro sebe i své dítě se Selene ocitá ve světě, kde jsou příslušníci její kdysi tak hrdé rasy na hranici vyhubení a zbytky přežívajících se ukrývají v podzemí. Odvržena zbývajícími klany se Selene rozhodne spojit své síly s mladým upírem Davidem, který se k ní připojí v krvavém tažení proti Antigenu, jenž se snaží zničit ji i její dítě.

20. 21. 1., 22:00 hodin

Labyrint

Představte si, že právě teď a přímo pod vámi je někdo ztracený v podzemí a zoufale volá o pomoc. Skupina čtyř lidí se snaží najít legendární katakomby staré Prahy, jejich výprava do labyrintu středověkých chodeb se ale změní v boj o holý život. Je nebezpečnější nepřesná mapa nebo dávné tajemství? V hlavní roli mystického thrilleru Labyrint ukáže překvapivou tvář Lucie Vondráčková.

21. 22. 1., 10:00 hodin

Alvin a Chipmunkové 3

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům.

Kino Podbořany

20. 1., 19:30 hodin

Dluh

Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neuděláte, nakonec vás to zničí. Režisér John Madden natočil s výjimečnou hereckou sestavou působivý a chytrý thriller, ve kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit viny je tu silnější než pud sebezáchovy.

Kino Peruc

21. 1., 17:30 hodin

Rodina je základ státu

Třicátník Libor je otec dvou dětí, bývalý učitel, nyní vysoce postavený bankovní úředník, jehož firma zkrachovala, protože vyšly najevo podvody manažerů banky. Vyšetřovatelé nabízejí Liborovi shovívavost výměnou za spolupráci a zároveň naznačují, co všechno o něm vědí. Prý je toho dost na kriminál. Libor si bere čas na rozmyšlenou a přesvědčuje svoji ženu, aby na pár dní odjeli. Prchá před spravedlností nebo chce jen oddálit okamžik, kdy ženě oznámí, že bude muset do vězení? Nebo je vše ještě trochu jinak? Komorní „road movie“ na pozadí nynější hospodářské krize je originální variací na letité téma peripetií v partnerských a rodinných vztazích.

Obecní kino Blšany

21. 1., 17:30 hodin

Johnny English se vrací

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Po poslední takové „nehodě“ se více méně dobrovolně uchýlil do tibetského kláštera, kde kromě vnitřního míru hledá esprit pravého bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské tajné služby, které se právě řítí do kolosálního průšvihu.

Kino Domoušice

20. 1., 18:00 a 20:00 hodin

Twilight Saga: Rozbřesk 1. část

Čtvrté pokračování ságy Stmívání osvětluje tajemství a záhady strhujícího eposu, který uchvátil milióny lidí.

Digitální kino Žatec

20. 1., 17:30 hodin

Happy Feet 2, 3D

20. a 22. 1., 20:00 hodin

Láska je láska

Zdroj: www.programy.sms.cz