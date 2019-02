Okres Louny - Co se děje na stříbrných plátnech v regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Kino Svět Louny:

17. – 30. 6., 17.30

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

Dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí držet pohromadě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

(Nepromítá se 22. 6.)

23. 6., 20.00

Exmanželka za odměnu, komedie

Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, reportérku Nicole Hurley. Domnívá se, že ho čeká snadná odměna, ale když mu Nicole zmizí, aby sledovala stopu vražedného spiknutí, uvědomuje si, že nic, co se týká jeho a Nicole, není jednoduché. Oba bývalí partneři neustále stupňují finty, kterými se jeden druhého snaží obelstít – do chvíle, než zjistí, že jim jde oběma o život. Možná se domnívali, že splnit manželský slib lásky, věrnosti a vzájemného respektu byl úkol nad jejich síly. Pokud ale chtějí přežít, budou muset společně překonat nástrahy mnohem větší.

24. – 26. 6., 20.00

Sex ve městě 2

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech. Co se stane po tom, co řeknete své Ano? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby neměl v záloze pár překvapení. Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plného slunce, které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party nikdy nekončí a něco tajemného je za každým rohem. Je to únik, který přichází v ten pravý okamžik pro všechny čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční roli manželství, mateřství a věcí s nimi spojených. Koneckonců, někdy si prostě musíte jen vyrazit ven na dámskou jízdu.

Kino Podbořany:

22. 6., 19.30

Přestupný rok, komedie

V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě 29. února požádat holka kluka o ruku (normálně to jde jen naopak). V romantické komedii Ananda Tuckera zjistíte, co všechno je moderní mladá žena ochotná podstoupit, aby si tenhle obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži. Anna Brady je pohledná a úspěšná bytová návrhářka z Bostonu. Má všechno, na co si vzpomene, tedy kromě zásadního vyjádření svého přítele, nadějného kardiologa Jeremyho. Ten se totiž k tomu, aby před ní poklekl a nabídl jí prsten, stále nějak nemá. A tak když Jeremy odletí do Dublinu na lékařský kongres a navíc se blíží magický 29. únor, rozhodne se Anna chytit šanci za pačesy.

Kino Postoloprty:

24. 6., 19.00

Iron Man 2, sci–fi

Zatímco většina maskovaných reků neúnavně střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, zručný vynálezce a zbrojař Tony Stark v přímém přenosu do celého světa vyzvonil, že pod kovovým oplechováním se skrývá on. Bezprecedentní odhalení samozřejmě nese následky. O Iron Mana se začne vehementně zajímat vláda Spojených států, která chce Tonyho Starka zlanařit do svých služeb. Nespí pochopitelně ani konkurence, zejména jistý Justin Hammer, jenž je vždycky za Starkem o krok pozadu a teď slibuje, že když Stark neodevzdá vládě své hi-tech brnění, vyrobí pro ni vlastní. Nebezpečí pro Tonyho znamená i „východní vítr“, potetovaný rabiát ruského původu Ivan Vanko, přezdívaný Whiplash.

Zdroj: www.programy.sms.cz