Kino Svět Louny:

17. – 30. 6., 17.30

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

Dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

24. – 26. 6., 20.00

Sex ve městě 2

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech. Co se stane po tom, co řeknete své Ano? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby neměl v záloze pár překvapení. Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plného slunce, které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party nikdy nekončí a něco tajemného je za každým rohem. Je to únik, který přichází v ten pravý okamžik pro všechny čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční roli manželství, mateřství a věcí s nimi spojených. Koneckonců, někdy si prostě musíte jen vyrazit ven na dámskou jízdu.

25. – 26.., 22.00

Souboj Titánů 3D, dobrodružný

Boj o moc staví muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět.

Kino Postoloprty:

24. 6., 19.00

Iron Man 2, sci–fi

Zatímco většina maskovaných reků neúnavně střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, zručný vynálezce a zbrojař Tony Stark v přímém přenosu do celého světa vyzvonil, že pod kovovým oplechováním se skrývá on. Bezprecedentní odhalení samozřejmě nese následky. O Iron Mana se začne vehementně zajímat vláda Spojených států, která chce Tonyho Starka zlanařit do svých služeb. Nespí pochopitelně ani konkurence, zejména jistý Justin Hammer, jenž je vždycky za Starkem o krok pozadu a teď slibuje, že když Stark neodevzdá vládě své hi-tech brnění, vyrobí pro ni vlastní. Nebezpečí pro Tonyho znamená i „východní vítr“, potetovaný rabiát ruského původu Ivan Vanko, přezdívaný Whiplash.

Kino Domoušice:

25. 6., 18.00 a 20.00

Ženy v pokušení, komedie

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.

Kino Podbořany:

25. 6., 1930

Serge Gainsbourg, biografický

Pyšné Francii zazpíval parodii Marseillaisy v rytmu reggae, v přímém přenosu si zapaloval cigarety bankovkami, svedl sex-symbol Brigitte Bardot v dobách její největší slávy, jeho duet s Jane Birkin “Je t'aime… moi non plus“ odmítli hrát v několika zemích kvůli obscénnímu textu. Serge Gainsbourg byl provokatér a skandalista stejně jako skvělý hudebník a umělec. V porovnání s jeho životem jsou všichni pověstní rebelové 20. století jen vzteklé děti.

Letní kino Žatec:

25. 6., 21.30

Alenka v říši divů, dobrodružný

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.

Letní kino Kryry:

25. 6., 21.30

Ženy v pokušení

