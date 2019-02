Okres Louny - Co se děje na stříbrných plátnech v regionu.

Kino Svět Louny:

16. – 20. 8., 15.00

Kajínek

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím.

22. 8. od 22.00 hodin.

Kajínek

19. – 31. 8., 17.30

Poslední vládce větru 3D

Fantastické dobrodružství. Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů – oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti – porobení nebo totální vyhlazení, respektive vypálení. Jedinou nadějí utlačovaných národů byli donedávna jejich mistři, kteří dokázali vybrané elementy používat jako zbraně. I ty se ale Ohnivému národu postupně podařilo eliminovat. Teď jeho vojska nezadržitelně postupují na hlavní město Vodního kmene a zdá se, že není síly, která by je zastavila. Pak však sourozenci Katara a Sokka objeví v ledu uvězněného chlapce Aanga, který mistrně ovládá vzdušný element. A nejen ten. Aang je totiž Avatar. Prorocký hrdina, který umí ovládat všechny čtyři živly zároveň a má tu moc skoncovat s agresí Ohnivého národa a znovu nastolit mír.

19. – 23. 8., 20.00

Čarodějův učeň, dobrodružný

Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem. Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera, zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit jedněm z nejagresivněj­ších – a nejzákeřnějších – čarodějů všech dob.

20. – 21. 8., 22.00

Salt, thriller

Jakožto agentka CIA složila Evelyn Salt přísahu povinnosti, cti a lásky k vlasti. Její loajalita se ale stane důvodem řady otázek poté, co ji ruský přeběhlík obviní z toho, že je ruskou špionkou. Salt se dá na útěk, během kterého využívá veškerých svých schopností a mnoholetých zkušeností v roli tajného agenta k tomu, aby unikla svým pronásledovatelům. Její snahy prokázat svou nevinu ale jen podněcují dohady o jejích skutečných motivech.

21. – 22. 8., 10.00

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 3D

V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko. Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády a svět bude patřit pouze jí. Tváří v tvář takové bezprecedentní hrozbě musí kočky a psi poprvé v historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby zachránili sebe i lidstvo.

21. – 22. 8., 15.00

Shrek: Zvonec a konec 3D

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero nohami vzhůru nohama.

Letní kino Žatec:

20. 8., 21.00

Iron Man 2, akční

Zatímco většina maskovaných reků neúnavně střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, zručný vynálezce a zbrojař Tony Stark v přímém přenosu do celého světa vyzvonil, že pod kovovým oplechováním se skrývá on. Bezprecedentní odhalení samozřejmě nese následky. O Iron Mana se začne vehementně zajímat vláda Spojených států, která chce Tonyho Starka zlanařit do svých služeb. Nespí pochopitelně ani konkurence, zejména jistý Justin Hammer, jenž je vždycky za Starkem o krok pozadu a teď slibuje, že když Stark neodevzdá vládě své hi-tech brnění, vyrobí pro ni vlastní.

21. 8., 21.00

Kajínek, thriller

22. 8., 21.00

I Love You Phillip Morris

Život Stevena Russela se obrátí o sto osmdesát stupňů ve chvíli, když se dostane do vězení. Do této chvíle spořádaný otec rodiny se bezhlavě zamiluje do svého spoluvězně Phillipa Morrise, kterého však zakrátko propustí. Steven zůstává nadále ve své cele a přemýšlí jak by se mohl ke svému milovanému dostat. Jediná šance je útěk. Začne tedy vymýšlet a také realizovat stále divočejší plány na útěk, včetně předstírání vlastní smrti. Snímek je natočen podle skutečné události.

Kino Domoušice:

20. 8., 19.00

Iron Man 2, akční

Letní kino Kryry:

20. 8., 21.30

Toy Story 3: Příběh hraček, animovaný

Naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Přestože je čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

Obecní kino Blšany:

21. 8., 17.30

Jak vycvičit draka, animovaný

Dobrodružný příběh se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci.

Kino Peruc:

21. 8., 17.30

Kouzelná chůva a Velký třesk, rodinný

Paní Greenová je na pokraji sil. Psychických i fyzických. Její tři děti – Norman, Megsie a Vincent – se pořád perou, její muž Rory byl odveden do války a už měsíce o něm neslyšeli, švagr Phil na ni tlačí, aby mu prodala Roryho podíl na rodinné farmě a její zaměstnavatelka paní Dochertyová se začíná chovat nějak divně. Aby toho nebylo málo, z Londýna k nim na jejich zemědělskou farmu přijíždí zhýčkaná neteř Celia a synovec Cyril. Bohužel nikdo neví na jak dlouho. Kromě toho ji místní hlídač, pan Docherty, dokolečka straší, že každou chvíli můžou začít z nebe padat bomby. Na paní Greenovou je toho nějak moc. Ještě to neví, ale nutně potřebuje kouzelnou chůvu Nanny McPhee.

21. 8., 19.30

Nejlepší z Brooklynu

Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru, jež realistickým způsobem zachycuje, jak jednoduché je překročit hranici oddělující od sebe muže na straně zákona a zločinu.

